Louise Brylle har stadig ikke rystet den voldsomme oplevelse af sig, og det kommer hun ikke til foreløbig.

I går fik Louise Brylle, som er kendt fra ‘De unge mødre’, og manden Jesper deres livs chok, da deres søn Mattheus på lige knap to år fik feberkramper, og de måtte ringe 112.

'Mattheus har haft feber siden igår og har haft nogle spjæt i takt med, at han var ved at falde i søvn, hvilket resulterede i, at han hele tiden vågnede og var ked af det og sagde av av. I dag var feberen ikke væk, og han får sig så en formiddagslur. Omkring klokken 12:40 begynder han på sit spjæt igen, men denne gang begyndte han at vende det hvide ud af øjnene, blev stiv, skreg, blev helt bleg og blå og blev fjern! Han havde fået feberkrampe, så jeg skyndte mig at ringe 112, og ambulancen landede så hurtigt de kunne – jeg var fuldstændig gået i sort,' skrev Louise Brylle i går på Instagram og fortsatte:

'Der kom ambulance med fuld udrykning, 2 lægebiler og en masse mennesker styrtende ind for at tage sig af vores lille søn. Han var fjern og ville kun kigge til højre side, så afsted med os til sygehuset for at være under observation. Han fik beroligende i ambulancen og sov efterfølgende en god rum tid, vågnede op og var ikke sig selv, han fik senere på dagen noget febernedsættende og var under observation, og dette hjalp. Efter flere timer begyndte han at komme til sig selv igen og ville snakke lidt og lege lidt. Vi er nu landet hjemme med medicin og med mulighed for åben indlæggelse de næste 2 døgn.'

Det har sat sig dybt i mig

Louise Brylle er dybt rystet, og følelsen af at være magtesløs overfor det, der skete med hendes lille søn sidder stadig i hende, selvom sønnen havde det bedre, efter de kom hjem fra hospitalet.

»Det var så skrækkeligt, og det har sat sig så dybt i mig – jeg troede at jeg var ved at miste ham igår. Han vågnede igen i dag med over 39 i feber, har lige fået lidt febernedsættende medicin, så vi håber, han kan få sig en god middagslur og at han snart kan blive rask. Jeg frygter dog, at det kommer igen, men håber på at det kun var en engangsforestilling,« fortæller Louise til Realityportalen og fortsætter:

»Vi har aldrig oplevet det her før, så jeg var helt chokeret og vidste ikke, hvad jeg skulle stille op andet end at ringe 112. Jeg følte mig fuldstændig magtesløs som mor. Det var et forfærdeligt syn at se sin søn sådan.«

Hun har stort set ikke lukket et øje i nat, fordi hende og Jesper hele tiden har våget over sønnen, og Louise er ikke i tvivl om, at det vil sidde i dem, hver gang Mattheus får feber fremadrettet.

På sin Instagram-profil roser hun de dygtige ambulancereddere og læger for at hjælpe hendes søn og hende selv igennem mareridtet.

Se opslaget herunder:

Vis dette opslag på Instagram

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.