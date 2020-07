Den unge mor Glennie vil skifte navn, efter hendes skilsmisse fik sat tankerne i gang omkring hendes juridiske navn.

Den tidligere 'De unge mødre'-deltager Glennie Nørgård Have, 31, går og pønser på, om hun skal få skiftet sit fornavn officielt.

»Jeg overvejer, om jeg hellere vil kaldes for Anna end Glennie.«

»Men det var min far, der valgte navnet Glennie, og han er død, så det betyder en del, fordi han ikke er her mere, så jeg ved ikke rigtigt,« fortæller Glennie, der mistede sin far for 14 år siden.

»Ellers kunne det være Anna Glennie Nørgård Have, men nu må vi se! Jeg beholder Have, da begge børn har det navn,« fortæller Glennie, der allerede har skiftet navn på Facebook til Anna.

Glennie havde ellers tidligere tænkt, at hun ville skille sig af med navnet Have, da det kommer fra ægteskabet med eksmanden Christian.

Og det har altså givet anledning til nogle videre tanker om, hvad Glennies fremtidige navn skal være.

Herunder kan du se et billede af Glennie med eksmanden Christian og Glennies to hjemmeboende børn, Emma og Alexander.

Møde i Statsforvaltning

Glennie har sønnen Alexander på seks år sammen med eksmanden Christian, som hun desværre ikke længere er på talefod med.

For tiden afventer de et møde i september i Statsforvaltningen om sønnen, hvor Glennie har tænkt sig at ansøge om den fulde forældremyndighed.

Derudover har Glennie datteren Emma, 12, som hun fik med sin tidligere forlovede, Daniel, som bekendt friede til hende på Jensens Bøfhus i 'De unge mødre'-serien.

Både Emma og Alexander bor hos Glennie, der bor hos sin mor og storebror i Kjellerup.

Derudover har Glennie den niårige søn Emil, der lider af autisme, med en anden mand.

Desværre ser Glennie ikke sønnen Emil og har ikke gjort det siden november 2011 på grund af store uoverensstemmelser med sønnens far, samt fordi Glennie erkendte, at hun ikke kunne passe Emil fuldt ud.

Glennie er til daglig sygemeldt, da hun lider af hjerneskaden Wernicke-Korsakoff-syndrom, som hun pådrog sig efter en spiseforstyrrelse i 2018.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk