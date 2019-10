Kamilla Skov har oprettet en YouTube-kanal, hvor man kommer til at kunne følge med i hendes liv.

Det er efterhånden flere år siden, at man i ‘De unge mødre’ kunne følge Kamilla Skovs liv på skærmen. Siden har folk, der interesserer sig for den unge mor og familien, haft mulighed for at følge deres liv gennems Kamillas Instagram-profil.

Det kommer man også stadig til at kunne i fremtiden, men man får også mulighed for igen at følge ‘De unge mødre’-deltageren på skærmen i den nærmeste fremtid. Det bliver dog en noget mindre skærm denne gang.

Kamilla har nemlig netop oprettet en YouTube-kanal, hvor hun vil dele små videoer fra hverdagen. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Det er bare noget hygge – intet vildt. Jeg prøver at oprette en YouTube – mest fordi folk har efterspurgt videoer omkring fødsel, BFO (brystforstørrende operation, red.) og andre ting,« fortæller den unge mor og fortsætter:

»Så jeg tænker, at jeg laver små videoer, når tiden er der. Det bliver ikke noget professionelt eller noget – bare hygge,« siger Kamilla.

Datter drømmer om YouTube

Hun afviser dog ikke, at det kan blive til noget mere end blot hygge i fremtiden, når hun har fået noget mere erfaring med det hele. Blandt andet fordi hendes syvårige datter også gerne vil lave YouTube-videoer.

»Åh, det er svært at sige. Sophia vil også rigtig gerne have en YouTube, men det synes jeg, hun er for lille til, så hun kan låne min en gang imellem. Så ja, det afhænger meget af tid – og så skal man selvfølgelig have noget at lægge ud,« siger hun.

I første omgang er ‘De unge mødre’-deltagerens comeback til skærmen dog kun et hyggeprojekt, som hun altså nu er gået i fuld gang med.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: