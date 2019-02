Nu fortæller Amandha, hvad det har betydet at ændre navn fra Amanda Sisse.

For knap tre år siden besluttede ‘De unge mødre’-stjernen Amanda Sisse for at få ryddet op i sit liv. I den forbindelse havde hun flere samtaler med en coach og ligeledes samtaler med en numerolog, der skulle hjælpe hende med at finde det optimale navn.

Her blev det besluttet, at Sisse skulle erstattes i den unge mors navn, og i stedet skulle hun fremover hedde Amandha Gabriella Glæsner Gregersen.

»Jeg tror, at det hele hænger meget godt sammen med, at man ligesom rydder op i sine omgivelser, i sig selv og bare i alt på én gang. Det giver for mig rigtig god mening, og det har givet mig en helt anden ro,« fortalte hun dengang i forbindelse med navneændringen.

Til april er der gået tre år, siden Amanda Sisse blev til Amandha, og hun er ofte blevet spurgt, om navneændringen har haft betydning for hendes liv. Det har hun derfor besluttet sig for at svare på nu:

'Jeg husker, at det var en vild oplevelse at være til numerolog, da hun virkelig kunne se lige igennem mig og ramte plet på alt, hvad hun sagde. Selvfølgelig var jeg meget skeptisk inden, om jeg nu virkelig ville/turde skifte navn, for selvom man måske ikke umiddelbart tænker over det, så er det faktisk en ret stor ting at ændre. Da jeg gav slip og bare sprang ud i det – som jeg jo så ofte gør, så var det langt fra så slemt.'

'Min værste frygt var faktisk, hvad mine forældre ville sige til det. Deres eneste forbehold var dog, at det nok ville tage dem lidt tid at vende sig til at skulle kalde mig noget nyt. Nu kan man sige, at jeg jo heller ikke gik totalt all in og skiftet fornavnet radikalt,' starter hun sit blog-indlæg og fortsætter:

'Virker det så? Det kommer vel lidt an på, hvad man mener med virker. For grunden til, at jeg ændrede mit navn i første omgang, var primært, at jeg var træt af mit eget navn. Jeg er hele mit liv blevet kaldt Sisse, men det forbandt jeg bare med mine teenage-år, hvor jeg var en lille bandit, der kunne slippe afsted med hvad som helst. Jeg fik at vide, at den første tid ville være en udrensning af mit gamle navn, og jeg kunne komme til at opleve mig selv i en dårlig udgave, men efterfølgende skulle de nye vibrationer gå ind og regulere de energier, der lå i mit navn.

'Jeg kan skrive under på, at det første halve år var et levende helvede – psykisk. Jeg kunne slet ikke finde ro i mig selv på det tidspunkt. og jeg følte mig generelt bare usikker omkring alt, jeg foretog mig. Sådan er det heldigvis ikke mere, for stille og roligt begyndte min hjerne igen at kunne fungere og fokusere.'

'Jeg er kun blevet endnu bedre til at sætte mine mål og følge dem nu. Jeg fik også et fedt arbejde i den periode. Jeg skal ikke kunne sige, om udviklingen har noget at gøre med mit navneskift, men jeg føler mig i hvert fald bedre tilpas med mit nye navn, og det er så dejligt at skulle præsentere sig selv som Amandha. Hvilket vel egentlig også er det aller vigtigste,' tilføjer Amanda.

Trods navneskiftet kalder Amandha dog stadigvæk sin blog for amandasisse.dk.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk