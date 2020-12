Sandra er meget forarget over, at en af hendes følgere kan finde på at lave en underretning til kommunen vedrørende hendes håndtering af datteren Merle.

Sandra Sommer kendt fra ‘De unge mødre’, hvor hun medvirkede dengang hun fik sin søn Timo, har i går fået en underretning vedrørende hendes håndtering af datteren Merle på 17 måneder. Merle lider af epilepsi, men derudover er lægerne ved at undersøge, hvad der yderligere er galt med Merle, da hun ikke er med alderssvarende. Sandra er god til at dele alt om Merles sygdomsforløb og familiens bekymringer med sine følgere, men det er der nu kommet konsekvenser af.

»Jeg har fået en underretning på vegne af Merle og min håndtering af Merle. Det gjorde mig rigtig ked af det og skuffet, da min socialrådgiver læser denne her underretning op, og det er en følger herinde (fra Instagram red.), der mener, at jeg ikke kender Merles grænser. Jeg føler selv, at jeg kan læse Merle helt ind til knoglerne,« fortæller Sandra i en story på Instagram og fortsætter:

»Jeg kan overhovedet ikke relatere til den underretning. Jeg ved godt, at jeg kan presse hende, men det er jeg også nødt til, der kommer så mange fagpersoner i vores hjem, der fortæller os, at det er godt at gøre sådan her, og det er godt at gøre sådan her,« fortæller Sandra, der er skuffet over, at der er en følger, der underretter hende på baggrund af en 15 sekunders video.

»Når man deler rigtig meget ud af så mange svære ting, så bliver jeg rigtig ked af det og skuffet over, at der sidder en derude og tænker sådan,« fortæller Sandra, der finder det grænseoverskridende og tabubelagt at blive underrettet, selvom hun godt ved, at der ikke er hold i underretningen.

»Jeg syntes ikke, at der var grundlag for at skabe mere bekymret i vores hverdag og lave en underretning. Der står i underretningen, at personen har observeret, at jeg ikke kan se Merles signaler (altså stopper, når hun siger fra), samtidig har jeg overtrådt Merles berøringsgrænse. Hun er 17 måneder? Hun skal have en masse berøring og være tæt med hendes familie. Merle kan ikke særlig meget i forvejen, og derfor er det en vigtig ting, at Merles berøringssanser bliver brugt hver dag,« fortæller Sandra på Instagram.

Som Sandra også nævner, så kommer der mange fagpersoner ind i deres hjem, som nok havde bemærket, hvis dette skulle have hold i sig.

»Jeg håber inderligt, at denne følger har dårlig smag i munden. Mest af alt for at spilde en socialrådgivers tid, som måske kunne have været brugt på at hjælpe nogle forældre, der mangler hjælp, TAF, eller tilskud til medicin,« fortæller Sandra, der fremadrettet vil tænke nøje over, hvad hun deler på de sociale medier.

Heldigvis blev sagen hurtigt afsluttet.

»Jeg fik en samtale med vores socialrådgiver, der også synes, at det var meningsløst og lukkede sagen med det samme,« fortæller Sandra i en story.

