'De unge mødre'-deltageren har været under kniven i jagten på sit drømmesmil.

Faste seere af reportageserien og følgere på Luna Munks blog vil vide, at hun mangler to tænder i overmunden. Det har hun tidligere fortalt om på sin blog, og tirsdag var hun en tur under kniven, hvor hun fik taget næste skridt i jagten på sit drømmesmil

Her gennemgik Luna en operation, så hun kan få de to tænder opereret ind. Det fortæller ‘De unge mødre’-deltageren til Realityportalen.

»Jeg fik lavet en knogleopbygning, da jeg skal have lavet tandimplantater, fordi jeg mangler mine to tænder. Men min kæbe var for smal til, at de kunne bore skruerne op, så derfor udvidede de min kæbe med den her operation,« siger Luna og fortæller, at det gik efter planen.

»Det gik rigtig fint,« jubler hun.

Vigtigt for selvværdet

Nu venter der den unge mor en hård periode.

»Jeg skal leve af skånekost i 14 dage, da jeg har 20 sting i ganen, og de skal sidde i 14 dage. Smerterne vil være der i cirka en uge, og jeg vil kunne hæve op i ansigtet og blive blå – typisk værst på tredje- eller fjerdedagen,« siger Luna.

Derefter skal hun hele i mindst seks måneder, inden implantaterne kan komme i. Og det er nu, hun i den grad ser frem til.

»Det betyder jo, at jeg får mine manglende tænder – noget, der har stor betydning for mit selvværd, da jeg hader mit smil utrolig meget,« lyder det fra ‘De unge mødre’, der om et halvt års tid altså får god grund til at smile en hel del.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk