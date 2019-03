'De unge mødre'-deltageren kæmper for, at datteren får et bedre liv som skilsmissebarn, end hun selv havde.

I tirsdagens afsnit af ‘De unge mødre’ er Simone taget på tur med sin datter, Emliy, og sin mor.

Her skal de blandt andet se på en masse dyr, og dagen byder på familiehygge i stor stil.

Den unge mor vil nemlig give datteren en masse gode oplevelser, som hun kan tænke tilbage på, når hun bliver ældre.

Og det er især blevet vigtigt for hende, efter hun sidste år tog beslutning om at gå fra Emliys far, Sebastian. Det brud har hun dårlig samvittighed over, fordi det har gjort datteren til skilsmissebarn.

»Det er nok lidt ekstra vigtigt for mig, at Emliy får nogle gode barndomsminder på grund af mit og Sebastians brud. Jeg vil jo godt have, at hun stadig husker en lykkelig barndom – og ikke en barndom med tumult, skilsmisse og alt sådan noget,« siger Simone.

»Jeg vil gerne have, at hun får så mange gode minder, at hun glemmer det,« fortsætter hun i afsnittet.

Hun er nemlig selv skilsmissebarn, og derfor ved hun præcis, hvad Emliy går igennem lige nu. Derfor forsøger hun også at sikre sig, at det hele bliver nemmere for datteren, end det var for den unge mor selv.

»Jeg er rædselsslagen for, at Emliy får dårlige minder og mit og Sebastians brud – ligesom jeg har om mine forældres.«

»Jeg vil gøre alt for, at Emliy ikke føler, som jeg følte. Det svigt og den mangel på kærlighed – og den manglende forståelse for, hvorfor det var sket«

