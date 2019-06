Den unge mor har fortsat tænkt sig at dele ud af sit liv på både godt og ondt.

I 2010 fik ‘De unge mødre’-seerne i kort tid lov til at følge med i livet hos Stephanie Therkildsen, der var gravid og ventede sit første barn med kæresten, Jesper.

Deres forhold var dog turbulent, og allerede inden fødslen gik de fra hinanden og trak sig fra reportageserien.

Dramaet fortsatte dog efter parrets exit, hvor både medier og fans kunne følge med på nettet, mens ekskæresterne skændtes og offentligt delte beskyldninger om blandt andet utroskab. Til sidst trak de sig begge helt fra offentligheden, men for nylig har Stephanie igen besluttet sig for at åbne op omkring sit liv.

De gjorde hun på sin blog, hvor hun siden har delt en række ærlige indlæg. Den unge mor har blandt andet fortalt om sin angst, om sine hårde fødsler og navneskift. Men en del af hendes blogindlæg har også omhandlet datter og dramaet med ekskæresten, der valgte den lille pige fra.

Den sidste del har Stephanie især fået stor kritik for – blandt andet fordi datteren jo selv kan komme til at læse det i fremtiden. Det betyder dog ikke, at den unge mor har planer om at stoppe med at dele ud af sit liv.

'Efter jeg har lavet min blog, har jeg fået mange kritiske kommentarer. Det havde jeg egentlig nok også forventet, men jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Jeg tænkte længe over det, inden jeg sprang ud i det. Generelt er jeg en person, som tænker meget over alting,' skriver hun på bloggen.

Hun gør det klart, at hun ikke har lavet sin blog for igen at blive kendt.

'Jeg vil også lige påpege, at jeg ikke startede min blog op for at skade min datter eller for at få five minuts of fame! Men jeg vidste, at der ville komme spørgsmål omkring emnet og fra tiden med ‘De unge mødre’.'

'Derfor åbnede jeg op og fortalte om det – og så er det jo også en del af mit liv. Men i bund og grund var tanken med bloggen at give folk en oplevelse af, hvordan hverdagen som ung med angst og med fem børn er – både det gode, men også udfordringerne.'

Her kan du læse hele ‘De unge mødre’-deltagerens blogindlæg.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk