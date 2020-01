Den unge mor har indset, at hun har for meget om ørerne.

De fleste kan nok sætte sig ind i, at det kan være hårdt at være enlig mor til tre, især når der er tale om tre små drenge på under seks år. Det lægger Luna Munk heller ikke skjul på i ‘De unge mødre’, men alligevel klarer hun som regel det meste i stiv arm.

I denne uges afsnit kan man følge Lunas opstart på universitetet, hvor hun dog mærker presset på en ny måde, og hun er pludselig nødt til at gøre noget, hun som regel ikke gør.

– Jeg skulle i dag have været på hyttetur med min klasse på universitetet. Jeg har valgt at lade være med at tage med på hyttetur, fordi jeg kunne mærke, at jeg havde rigtig meget oppe i hovedet. For tiden er jeg rigtig træt, jeg er rigtig stresset ovenpå studiestart, og jeg føler, jeg har en masse uafklarede ting, fortæller Luna og fortsætter:

– Min mor hun valgte så at sige, fordi hun skulle have passet drengene, at hun gerne ville passe drengene alligevel, mens jeg så kunne være hjemme og få ro og overblik over situationen, og det valgte jeg så at takke ja til.

Luna er ellers ikke den, der normalt får sine børn passet bare for at have tid til sig selv, men hun må se i øjnene, at det er det, hun har brug for. Samtidig tager hun en stor beslutning om at stoppe med at drikke alkohol, og det er der en god grund til.

