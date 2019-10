'De unge mødre'-deltageren modtog en række ubehagelige beskeder, der gjorde, hun måtte afsløre, at hun har fået foretaget en abort.

‘De unge mødre’-deltageren Kamilla Skov, 26, er i dag mor til tre børn. Syvårige Sophia, som hun har med ekskæresten Allan, og halvandetårige Liam og tre måneder gamle Philina, som hun har med sin nuværende kæreste, Stephen.

Men faktisk har den unge mor været gravid én gang mere udover det. Dengang var første gang, Kamilla var blevet gravid, og det var bestemt ikke ønsket.

– Jeg fik en abort, lige da jeg var fyldt 17 år, da jeg ingen indtægt havde, og jeg var ikke klar til at tage ansvar for et andet menneske. Jeg havde kun boet for mig selv i halvandet år – jeg flyttede hjemmefra som 15-årig – så jeg skulle først lige finde ud af, om jeg overhovedet kunne finde ud af at bo selv. Og jeg var desuden på p-piller, men blev gravid alligevel, så jeg havde beskyttet mig, åbner Kamilla op overfor Realityportalen.

Det var den 17 år ældre Allan, faderen til hendes ældste datter, hun var blevet gravid med, og ingen af de to var på daværende tidspunkt klar til at få børn sammen, selv om de var i et fast forhold. Heldigvis så situationen anderledes ud, da de to år efter fik datteren Sophia sammen.

Terroriseret til afsløring

Grunden til, at Kamilla nu åbner op om aborten, hun fik som 17-årig, skyldes en række ubehagelige beskeder, hun forleden modtog på Instagram. En ukendt person skrev helt uopfordret til hende på meget nedladende vis om hendes evner som mor og menneske.

– Normalt blokerer jeg bare sådan nogle mennesker, men jeg knækkede bare helt sammen den dag. Det blev bare for meget. Især når personen skriver, at jeg ikke duer til at være mor og indblander mine børn. Så står jeg fuldstændig af. At man kan være det bekendt, jeg forstår det ikke, fortæller den unge mor.

Personen havde blandt andet skrevet, at Kamilla skulle have fået flere aborter i streg.

– Derfor følte jeg mig nødsaget til at forklare situationen, i stedet for at nogen lytter til en random psykisk syg person, forklarer Kamilla og fortsætter:

– Jeg blev bare chokeret, da jeg ikke forventede at høre om det igen. Det var jo virkelig psykisk hårdt for mig. Jeg har jo forsøgt at lægge hele min fortid bag mig – da jeg jo er et helt andet sted i mit liv nu.

“Hvorfor ved personen det?”

Først var Kamilla sikker på, at det måtte være en person, der kendte hende, der skrev til hende igennem en falsk profil, da kun familie og venner kendte til hendes abort. Men da hun efterfølgende blev kontaktet af en kvinde, der havde modtaget lignende beskeder fra samme person, forkastede hun den teori.

– Kvinden og jeg har ikke fælles venner, så vi må gå ud fra, at det er en person, der kender vores sundhedsjournaler eller som bare er en syg, syg stalker, forklarer Kamilla.

Derfor anmeldte hun straks personen på Instagram, som nu har fået slettet sin profil. Kamilla ville også gerne være gået til politiet med sagen.

– Det har jeg overvejet – men jeg har INTET på personen. Det er ret alvorligt, hvis det er én, der har adgang til vores journaler. Men uden info, så er det bare rigtig svært at gøre så meget, lyder det nedslået fra den unge mor.

Derfor er der nu ikke andet tilbage end at prøve at glemme den ubehagelige episode.

– Det tager lige et par dage at komme over, for jeg blev virkelig ked af det, fortæller hun

Herunder kan du se opslaget, hvor Kamilla viser de grimme beskeder, hun modtog fra personen

Vis dette opslag på Instagram Bagsiden af medaljen. Jeg er blot et menneske. Det glemmer folk. Profilen er blevet slettet - så jeg må nok igang med en større sortering af mine følgere, da jeg er sikker på at der sidder en derude og lige var nød til at oprette en fake profil, bare for at skrive dette til mig. Kan i ikke lide mig, så unfollow. Det er faktisk ikke så svært... og det værste er, at jeg er næsten sikker på at det er en der kender mig, eller min historie. Ingen ved jeg har fået en abort da jeg var 17, udover familie, venner... jeg fik en abort da jeg ikke var klar til at være mor. Så nu ved i det self også... Ikke sært at så mange “kendte” mister lysten til livet, efter sådan nogle beskeder.. OG JEG HAR ALDRIG KØBT FØLGERE! Seriøst .... #bagominsta #hater Et opslag delt af , (@_kamillaskov) den 1. Okt, 2019 kl. 11.23 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk