'De unge mødre'-deltageren fortæller ærligt om sin kamp mod vægten.

Tidligere på sæsonen fik 'De unge mødre'-seerne lov til at møde en ny ung mor, da 22-årige Sabrina dukkede op i reportageserien med sin kæreste, 23-årige Robin, og parrets 10 måneder gamle søn, Oliver.

Den unge mor har indtil nu været med i to afsnit, hvor begge afsnit har handlet om hendes hobby med reborn-dukker og YouTube-kanalen 'LoveMyRebornBaby', hvor 374.000 personer følger med.

Sabrina har tidligere fortalt Realityportalen, at hun glædede sig til, at det ville komme til at handle om andet end dukkerne, så seerne rigtig kan lære hende at kende.

Det sker i tirsdagens afsnit, hvor seerne i den grad kommer tæt på Sabrina. Her åbner den nye 'De unge mødre'-deltager nemlig op om fortiden, hvor hun var ramt af en spiseforstyrrelse og derfor slet ikke på nok mad eller væske i en periode.

»Jeg var så bange for at tage på, hvis bare jeg drak lidt vand inden sengetid, så det turde jeg simpelthen ikke. Så jeg tørstede næsten, og når jeg så spiste, så var det måske 100 kalorier på en dag,« fortæller en meget ærlig Sabrina blandt andet i afsnittet.

Det kan du se mere om i klippet herunder, hvor du blandt andet kan høre Sabrina fortælle, hvorfor hun blev ramt af spiseforstyrrelsen, inden du kan se hele afsnittet tirsdag klokken 20 på Kanal 4 eller allerede nu på Dplay:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk