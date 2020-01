Inden længe er det både Martinna og Mikkel, der går hjemme.

Siden Martinna Petersen fra ‘De unge mødre’ blev mor til sønnen Elliot for godt og vel 3,5 år siden, har hun været hjemmegående mor for sine to drenge, som hun både hjemmepasser og hjemmeskoler sammen med sin søster Melanie.

Imens hun har været hjemmegående, har hun arbejdet på at banke en forretning op via sine sociale medier, og senest lancerede hun en app med veganske opskrifter og tips. Men selvom hun er selvstændig, så byder dagligdagen på en masse tid sammen med familien, og inden længe får hun også selskab af sin mand, Mikkel, derhjemme.

'Vi har truffet en stor beslutning herhjeme, og vi er simpelthen så glade og spændte på det hele! Vi har besluttet, at Mikkel tager den fulde barsel, og derfor kommer han til, at gå hjemme fra start maj og et år frem. Det er så vildt, og jeg er simpelthen så taknemmelig over, at det kan lade sig gøre. Det bliver fantastisk, at jeg kan styre min lille virksomhed hjemmefra – med en baby i viklen of course – og at Mikkel så kan være der 100% for vores to store drenge,' fastslår Martinna på Instagram og fortsætter:

'Der bliver nok at se til med hjemmeskole, min virksomhed og vores tre elskede børn, men det at vi begge er hjemme og kan give dem så meget af vores tid, er så høj en prioritet for os. Det her er virkelig en engangsmulighed, og hvis vi ikke skulle gøre det nu hvornår så? Jeg glæder mig simpelhen så meget til vores nye hverdag! Kom så, maj!'

Martinna er lidt over halvvejs i sin tredje graviditet, hvor hun altså venter endnu en dreng, som efter planen skulle komme til maj. Martinna er ligesom Mikkel uddannet pædagogisk assistent og har ved de andre graviditeter været den, der holdt barsel, men denne gang bliver det altså Mikkel, og selvom det ikke er så ofte, at det er faren, der holder hele barslen, så godkendte Mikkels arbejdsplads hans ønske.

Hans leder var meget opbakkende omkring det, selvom de selvfølgelig kommer til at savne ham, kan hun godt forstå vores valg. Jeg tror, det bliver helt fantastisk, intet mindre, fastslår Martinna overfor Realityportalen.

