Den kommende sæson bliver det sidste, seerne får lov til at se til den unge mor.

Når den kommende sæson 27 af ‘De unge mødre’ løber over skærmen i starten af det nye år, er det med at nyde de øjeblikke, hvor man får lov til at følge med i hverdagen hos Nanna-Johanne Jensen. Efter sæsonen er hun nemlig ikke længere deltager i reportageserien.

Den unge mor dukkede første gang op på skærmen i februar tidligere i år, og siden har hun delt ud af sin hverdag med to børn med to forskellige fædre. Seerne har blandt andet hørt, hvordan hun kommer fra et indremissionsk hjem, og Nanna-Johanne har delt ærligt ud om hjertesorger og sin mors selvmordsforsøg og efterfølgende indlæggelse. Men snart er det altså slut.

'Jeg har taget en stor beslutning. Min Facebook-side er blevet lukket ned, min blog er opsagt og udløber til marts, og sæson 27 af ‘De unge mødre’ bliver vores sidste sæson,' fortæller Nanna-Johanne i et opslag på Instagram.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se klippet, hvor Nanna-Johanne gav slip på fortiden.

Viser ikke den rigtige hverdag

For et halvt år siden fortalte Nanna-Johanne til Realityportalen, at sønnen Miclas ikke længere måtte blive vist på skærmen på grund af drengens far. I første omgang besluttede den unge mor sig for at fortsætte med sin anden søn, Julius, men hun åbnede op for, at det kunne være hendes sidste sæson.

»Jeg ved ikke, om det er sidste sæson. Nu må vi se, hvordan det går. Om det bliver for mærkeligt uden Miclas, eller om det er okay; om folkene bag ‘De unge mødre’ ønsker os med fremadrettet; og om tiden bliver til det. Det hele skal jo passe sammen. Jeg frygter lidt, at det bliver underligt, for det er jo ikke hele sandheden. Hverdagen er anderledes. Der er det os alle tre; Miclas, Julius og mor – de tre musketerer,« sagde hun dengang.

Og nu er Nanna-Johanne altså kommet frem til, at det hele bliver for underligt, når hun ikke må have begge sine sønner med.

'Miclas fik kun lov at være med i den første sæson, og derfor føler jeg ikke, at det viser vores egentlige hverdag længere. Derudover har vi travlt med skole og hverdag. Man vil stadig kunne følge med på Instagram, hvis man skulle have lyst til det,' skriver hun og slår fast, at hun har været glad for at medvirke.

'Det har været en oplevelse at være med, og jeg har lært meget om mig selv og tilmed fundet kærligheden. Der har selvfølgelig også været nogle ulemper ved at være med; at folk man ikke kender føler, at de kan skrive grimme ting om en, og pludselig ved ting om en, som man ikke engang selv vidste, men alt i alt har det dog været en god oplevelse. Jeg har taget de positive beskeder til mig, så mange tak for dem.'

En endelig beslutning

Selv om Nanna-Johanne for det meste har været glad for at være en del af reportageserien, så var det nemt for hende at sige stop. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Nej, jeg synes ikke, det var (en svær beslutning, red.). Som jeg skrev på min Instagram, så føler jeg ikke, at det er hele billedet af vores familie, der bliver vist længere, så jeg føler egentlig, at det kom meget naturligt, siger hun og slår fast, at familien ikke vender tilbage på et senere tidspunkt.«

»Miclas’ far ændrer ikke mening, så ja – det er et endeligt stop. Jeg kunne vælge at fortsætte bare med Julius og Michael, men det ønsker jeg ikke,« siger Nanna-Johanne.

Dermed bliver den kommende sæson altså den sidste, hvor du kan følge Nanna-Johanna og Julius. Den sendes på Kanal 4 og Dplay i starten af det nye år.

Herunder kan du se det billede, som Nanna-Johanne har delt: