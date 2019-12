2019 har ikke været året, som den unge mor ser tilbage på med glæde.

Vi lærte Amanda Sisse at kende for ni år tilbage, da hun dukkede op på skærmen i programmet 'De unge mødre'.

Dengang var Amanda Sisses liv kaotisk og vildt, men det hele ændrede sig, da hun fik sønnen William.

Vi har fulgt den unge mors seje kamp om at få en god uddannelse som alenemor, og vi var med, da hun afsluttede uddannelsen som kontorassistent med speciale i økonomi, hvor hun fik et flot 10-tal.

Siden har den unge mor skiftet navn til Amandha Gabriella Glesner Gregersen, og mange vil måske tro, at den unge mor har fortsat lykkesrusen, men ifølge Amandhas seneste blogindlæg har 2019 været et hæsblæsende år for den unge mor.

'Inden 2019 blev skudt i gang, havde jeg fået vejledning fra min clairvoyant om, at dette år ville blive vildt på en række parametre. Specielt min tålmodighed, min retfærdighedssans og mine personlige grænser ville blive sat på prøve. Og med et hurtigt tilbageblik på 2019 er det da også klart de følelser, jeg står tilbage med.'

Amandha beskriver ikke helt præcist, hvad der er sket, men det er tydeligt, at der er mennesker, som har stået hende nær, som er gået for langt og har overtrådt hendes grænser.

'Dette år har lært mig, hvilke mennesker der virkelig er værd at samle på, samt hvilket menneske jeg aldrig kommer til at blive.'

Jeg vejer 44 kilo nu

På bloggen skriver Amandha, at der er mennesker, der har ladet deres selvhad og frustrationer over andre gå ud over hende, og at hun har taget imod og slugt mange kameler – alt for mange, men nu vil hun fokusere på at passe bedre på sig selv.

'Jeg har lovet mig selv, at jeg vil gøre alt for at passe endnu bedre på mig selv fremover og sætte fuldstændig klare grænser for andre, så snart jeg mærker, at de overtræder mine.'

Som Amandha skriver på sin blog, har nogen behandlet hende så elendigt, at hun er trukket helt ned, hvor hun har haft svært ved at komme op, men hendes familie har støttet hende og givet hende mod til at kæmpe sig op.

'Jeg har aldrig grædt så meget i mit liv, som jeg har dette år. Jeg har tabt mig 10 kilo siden i sommers og vejer nu kun 44 kilo, så det beskriver lidt, hvad det har gjort ved min krop. Jeg ville slet ikke være kommet så godt igennem det uden deres (familiens red.) hjælp og opbakning, for det har været ren tortur til tider at skulle bøde for andres frustrationer.'

Jeg er også taknemmelig

Amandha er dog også taknemmelig, når hun husker tilbage på året 2019, for hun har en masse mennesker omkring sig, som betyder meget for hende, og som hun ikke vil undvære.

Derudover har året budt på mange gode oplevelser som flytning og rejser med sønnen, William. Samarbejdet med Williams far kunne heller ikke gå bedre, fortæller hun på sin blog.

'Jeg er heldig, og det er jeg meget taknemmelig for.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk