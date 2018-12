Den unge mor mener på ingen måde, at hendes liv er så dramatisk, som seerne har set på skærmen.

Det var et allerede kendt ansigt, der tidligere i år afløste Farrah Abraham i ‘Teen Mom OG’, efter hun blev fyret, fordi hun var umulig at arbejde sammen med, og fordi hun genoptog sin pornokarriere. Valget faldet nemlig på 27-årige Bristol Palin, der er datter af den kendte amerikanske politiker Sarah Palin, som er tidligere guvernør i Alaska og i 2008 var en kandidat til posten som vicepræsident.

Derfor har seerne i de seneste måneder fået lov til at følge med hos Bristol Palin og hendes tre børn, og det er ikke gået stille for sig. Farrah Abraham var garant for drama i MTV-programmet, men seerne har bestemt ikke måttet undvære dramatiske scener i fortællingen om politikerdatterens liv.

Seerne har blandt andet været helt tæt på den unge mors skilsmisse fra eksmanden Dakota Meyer – et brud, der ifølge ‘Teen Mom OG’ har været meget dramatisk. Sådan er det dog ikke helt i virkeligheden. I hvert fald ikke, hvis man spørger Bristol Palin selv. Hun langer ud efter MTV-programmet i et nyt opslag på Instagram.

Hvis jeg bekymrede mig om, hvad folk tænkte om mig, så ville jeg ikke være her i dag. Jeg har været stærk og holdt ud for mine børn siden dag ét. Uanset hvor dårligt ‘Teen Mom’ forsøger at fremstille mit “liv”, mine børn, min familie og mine tætte venner, så kender de sandheden. Jeg er en god mor, jeg arbejder hårdt, og jeg er der hver dag for at give mine børn et godt liv.'

Tro ikke på alt

Hun fortsætter opslaget med at fortælle, at MTV ikke vil vise de positive sider, hvor hun arbejder hårdt og skaber sig selv en karriere, mens hun forsøger at komme ovenpå efter skilsmissen og er alenemor til tre.

'Alt, de vil vise i min korte del af programmet hver uge, er noget falskt Farrah Abraham/Jerry Springer-lort, og det er bare ikke sandt. Misforstå mig ikke, jeg har sagt nogle onde ting, og jeg har lært en masse de sidste par måneder. Men i det liv, jeg har skabt for mine børn, sidder jeg ikke og taler omkring dramaet med deres far.'

'Hver uge er en skuffende fortsættelse af deres unøjagtige og falske fortællinger. Jeg hader at blive helt følelsesladet over for jer, men jeg har holdt min mund alt for længe omkring det. Tro ikke på alt, du ser på tv, slutter hun det lange opslag.'

Bristol Palin kan dog formentlig trøste sig lidt med de mange penge, hun tjener på at vise livet frem. Ifølge US Weekly får hun $250.000 – omkring 1,6 millioner kroner – for sin første sæson i MTV-serien.

Herunder kan du læse hele Bristol Palins opslag:

Vis dette opslag på Instagram If I cared what people thought of me, I wouldn’t be here today - let’s be real. I’ve stood strong and held it down for my kids since day one. No matter how bad @teenmom tries to portray my “life” ..... my babies, my family, my close friends - they know the TRUTH. I’m a pretty great mom, work my ass off, show up, and hustle everyday to give my kids a pretty great life. @mtv doesn’t want to talk about faith, show work ethic, or juggling three kids alone, they don’t want to show the humble process of starting over after a divorce, building a career, or any real life issues. All they want with my little segment each week is some fake fill-in Farrah Abraham/Jerry Springer BS, and it’s simply not true. Don’t get me wrong - I’ve said some mean things and learned a lot the last several months - but the life I’ve built for my kids is NOT sitting around talking about baby daddy drama. Every week is a continued disappointment with their inaccuracies and false narratives. I hate getting all emo on you guys but I’ve kept quiet for too long about it. Don’t believe everything you see on TV. Et opslag delt af Bristol Palin (@bsmp2) den 10. Dec, 2018 kl. 7.05 PST

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk