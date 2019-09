'De unge mødre'-deltageren blev ramt af et slemt angstanfald - men denne gang lærte hun en masse af det.

Da en ny weekend i fredags blev skudt i gang, håbede ‘De unge mødre’-deltageren Martinna Petersen uden tvivl, at den ville forløbe bedre end den seneste.

Lørdagen forinden var hun nemlig blevet ramt af et slemt angstanfald efter en hyggelig fredag aften. Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

– Lørdag blev jeg ramt af det værste angstanfald, som varede flere timer. Det er heldigvis mange år siden sidst, men det var så klamt. Koldsved, rysten i hele kroppen, en kæmpe knude i maven og angst for at være til, skriver hun og fortsætter:

– Da jeg var i det, tænkte jeg, at jeg aldrig ville komme “tilbage” igen. Jeg havde så mange grimme tanker. Angst er det værste, jeg ved, og jeg har svært ved at finde meningen med den.

Den følelse tog dog ikke lang tid, for da den unge mor havde ligget ned et par timer, mærkede hun noget, hun aldrig har prøvet før, når hun har været ramt af et angstanfald. Selv beskriver hun det som en powerfølelse.

– Jeg rejste mig fra sengen, kiggede mig selv i spejlet og sagde højt: “Jeg er en badass mor og kvinde, og jeg klarer det her! Jeg har så mange drømme, og dem vil jeg gå efter og fokusere på nu. Jeg vil være den bedste udgave af mig selv!” og langsomt slap angsten min krop. Det var en vild følelse, og det gav mig en helt enorm styrke.

“Pludselig gav det hele mening”

Under anfaldet lærte ‘De unge mødre’-deltageren en masse om sig selv.

– Og pludselig gav det hele mening for mig – hvorfor jeg skulle helt ned i angsten og mærke mørket. Jeg havde brug for det, for det førte mig præcis derhen, hvor jeg skulle være. Mit fokus er det sted, som det skal være nu. Og jeg bliver mere og mere bekræftet i, at der faktisk ikke er noget så skidt, at det ikke er godt for noget, skriver hun.

– Alt det der sker i vores liv, guider os til at finde vej. Og selvom det her er så ømt for mig at dele og helt enormt personligt, bliver jeg nødt til at dele det med jer. For når vi rammer bunden, og når livet gør forfærdelig ondt, bliver vi klogere og stærkere. Alt sker af en årsag, og hvis vi graver lidt dybere og tør at mærke efter, ved vi godt, hvad lærdommen er i det. Og vi stiller os op igen. Altid.

Herunder kan du læse hele den unge mors inspirerende opslag:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk