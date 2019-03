'De unge mødre'-deltageren har en stor fanskare på YouTube, og det er hun stolt over.

Tidligere på sæsonen fik ‘De unge mødre’-seerne lov til at møde en ny ung mor, da 22-årige Sabrina dukkede op i reportageserien med sin kæreste, 23-årige Robin, og parrets ti måneder gamle søn, Oliver.

Den unge mor er dog slet ikke fremmed foran et kamera.

Siden hendes konfirmation har hun nemlig vist sin hobby med reborndukker frem på YouTube-kanalen ‘LoveMyRebornBaby‘, hvor 374.000 personer følger med.

Her har Sabrina videoer, der er blevet set af både 21 millioner og 18 millioner mennesker. Og det er noget, hun i den grad er stolt over at have lavet.

»Når jeg har videoer, der får mange millioner visninger, så bliver jeg glad og stolt over, at den kan få så mange visninger. For jeg synes, det er sygt, og det giver mig bare lyst til at lave endnu flere,« siger YouTube-stjernen.

Det kan du høre mere om herunder, hvor du kan se, hvordan Sabrina laver de mange YouTube-videoer, inden du kan se hele afsnittet af ‘De unge mødre’ i aften klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på Dplay:

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk