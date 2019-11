Sandra Leonhard Sommers datter Merle har ikke haft nogen nem start på livet. Nu åbner Sandra op om udfordringerne.

I juli fødte ’De Unge Mødre’-deltageren Sandra Leonhard Sommer en lille datter.

Hun og manden, Martin Leonhard Sommer, har begge børn fra tidligere forhold, men Merle er deres første fælles barn.

Sandra har tidligere fortalt, at graviditeten med Merle var hård, og at hun blandt andet tog 35 kg. på. Og nu tyder det på, at familien har fået en udfordring mere.

I en story på Instagram fortæller Sandra åbent om Merles sygdom, for to uger siden blev hun diagnosticeret med epilepsi og har også haft problemer med sine øjne, så læge- og hospitalsbesøg er blevet en del af hverdagen hos familien.

»Jeg synes bare, det er så hårdt for tiden. Jeg føler mig lidt overladt til mig selv og lidt svigtet af sygehuset, fordi hun har anfald hver dag, og man kan kun ringe tirsdag og torsdag og tale med fagkyndige personer. Jeg føler, det er lidt op ad bakke,« fortæller Sandra i storyen.

Føler sig svigtet af systemet

Sandra er frustreret over manglen på information, og hun føler ikke, hun kan henvende sig, når hun har behov for svar på sine spørgsmål.

»Det er virkelig voldsomt at se sin baby ligge og krampe i hele kroppen,« forklarer Sandra og fortsætter:

»Jeg havde virkelig brug for at lufte min frustration. Hvem kan jeg ringe til og spørge, hvad der er normalt og ikke normalt?«

Du kan se et af Sandras opslag fra hospitalet her.

