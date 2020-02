Den unge mor er frygtelig ked af, at hun ikke skal have en datter, men hun understreger, at det ikke betyder, at hun ikke elsker sin kommende søn inde i maven.

Gennem de sidste otte sæsoner har vi kunne følge den unge mor Martinna på skærmen i den populære reportageserie ‘De unge mødre’.

Den 25-årige hjemmegående veganer har sønnerne Milan og Elliot på 5 og 3 år med manden Mikkel, og til maj venter familien sig endnu en lille søn.

Men faktisk var det bestemt ikke nogen god nyhed for den unge mor Martinna, da hun fandt ud af, at hendes kommende dreng, Luca, blev en søn fremfor en datter.

'Da jeg fandt ud af, at jeg ventede mig endnu en dreng, græd jeg rigtig meget. Hele dagen faktisk. Jeg var så ked af det,' fortæller Martinna ærligt i et Facebook-opslag.

Elliot, Mikkel, Martinna og Milan venter nu på lillebror Luca, der bliver den nyeste tilføjelse til drengeflokken

Vil købe lyserøde kjoler

Martinna understreger, at hun godt ved, det ikke bliver set pænt på at foretrække det ene køn over det andet, og da slet ikke, når man allerede kender barnets køn, men at hun synes, at alle følelser er okay at have.

'Dét, at jeg blev ked af, at jeg ventede en dreng, havde intet at gøre med den elskede, lille dreng i min mave. Det handlede blot om, at der ikke lå en pige i maven. At jeg vidste, at nu var løbet kørt, og drømmen var knust. For jeg får aldrig en datter, og den var svær for mig at sluge. Jeg kommer aldrig til at få et tæt mor-datter forhold, som jeg selv har til min mor, og jeg kommer heller aldrig til at købe en masse lyserøde kjoler. Men det har intet at gøre med Luca i maven,' forklarer Martinna videre.

Men selvom Martinna gerne ville have prøvet at være mor for en lille pige, så er hun slet ikke i tvivl om, at lille Luca inde i maven er den helt rette udvidelse til familien.

'Luca er lige præcis ham, jeg manglede i mit liv. Ham der skulle fuldende vores familie. Det ved jeg hundrede procent. Det har altid været ham, og jeg ved, at alt er præcis, som det skal være. Jeg vil aldrig i livet bytte ham eller mine drenge for noget som helst! De er hele min verden. Tristheden over aldrig at få en pige har intet at gøre med glæden over at få endnu en dreng,' forklarer den unge mor.

Herunder kan du se Martinnas ærlige opslag

