Midt under vielsen gør Michael sig en observation, som han er nødt til at dele med Nanna-Johanne. Og så bryder de begge ud i grin.

Lørdag den 27. juli stod i kærlighedens tegn for 23-årige Nanna-Johanne Fonnesbæk og Michael. Her sagde parret ja til hinanden og blev gift.

‘De unge mødre’-seerne får i den igangværende sæson lov til at være med til forberedelserne til den store dag.

I aften får tv-seerne, der følger med på Kanal 4, lov til at se være med til brylluppet, der allerede nu kan streames på Dplay.

Og her kan man se Michael skabe et sjovt – og lettere akavet – minde på parrets store dag.

Efter vielsen sidder de sammen, og det forelskede par kan ikke lade være med at kysse. Og her gør Michael en observation, som han er nødt til at dele.

»Du har spist hvidløg i går, ikke,« siger Michael, der lige må gentage kommentaren til Nanna-Johanne.

Og så kan de begge to ikke lade være med at grine.

