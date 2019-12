Den unge mor Kamilla Skov, der er kendt fra 'De unge mødre', synes ikke, vinteren er det sjoveste. Nu forklarer hun hvorfor.

Kamilla Skov fra ‘De unge mødre’ har det ikke helt nemt for tiden. De mørke, kolde måneder påvirker den unge mor og giver hende angst og negative tanker.

»Jeg bliver simpelthen så deprimeret, når vi nærmer os november og december. Min angst er allerværst i de her kolde måneder,« fortæller en ærlig Kamilla på Instagram og fortsætter:

»Jeg prøver at holde humøret oppe ved at være sammen med min familie, men det er bare skidesvært.«

Julefrokosten, der gik galt

Udover at være lettere vinterdeprimeret, har Kamilla også lidt svært ved at befinde sig store forsamlinger, hvor hun ikke kender alle. Det erfarede hun til en julefrokost, hun og kæresten, Stephen, deltog i forleden.

»Jeg var pisse nervøs, da vi skulle derud. Jeg er virkelig ikke god til at være sammen med mange mennesker og specielt ikke i min hjemby. Her er folk bare gode til at sidde og bagtale hinanden,« forklarer Kamilla.

»Efter jeg har været på tv i ‘De unge mødre’ er det endnu sværere for mig at komme nogle steder. Jeg er altid bange for, hvad folk tænker eller siger om mig.«

Og det var da også præcis, hvad Kamilla oplevede til julefrokosten:

»Der stod en gruppe ældre kvinder, som skiftevis kiggede på mig, hviskede til hinanden, grinede og kiggede på mig igen. Det blev jeg bare så ked af. Jeg kunne slet ikke rumme det, så da klokken var 21.30, sad vi i en taxa på vej hjem,« fortæller Kamilla.

Bliver dømt pga. familien

Kamilla og familien bor i Kamillas hjemby, Rødding, og her mener Kamilla, at indbyggerne taler for meget.

»Hele min familie bor her, så hvis min onkel, bror eller mor har gjort eller sagt et eller andet for flere år siden, så bliver jeg stadig dømt for det den dag i dag,« forklarer en frustreret Kamilla og uddyber:

»Det er pisse irriterende! Jeg er min egen. Og jeg vil jo mene, at det liv, min mor lever, er langt fra den, jeg er og sådan, som jeg har levet. Vi er to vidt forskellige personer.«

»Jeg føler, jeg bliver udsat for voksenmobning, når folk taler sådan om mig. Det gør mig helt tom indeni, og så har jeg slet ikke lyst til at lave noget.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.