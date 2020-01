Maria Sebens er blevet mor igen, men fødslen var hverken nem eller gik efter bogen.

Mandag den 20. januar blev Maria Sebens fra ‘De unge mødre’ mor igen, da datteren Mirah kom til verden dagen før termin. Selvom Maria havde lagt en klar plan for sin fødsel, som skulle finde sted i ro og mag på Storkereden, som er en fødeklinik i Holbæk. Det blev dog alt andet end en rolig oplevelse for den unge mor.

»Fødslen startede fint, men på grund af en bakterie, som jeg havde, skulle jeg have antibiotika og føde på sygehuset. Derfra gik intet efter planen,« fortæller Maria til Realityportalen og uddyber:

»Jamen jeg havde haft nogle forestillinger om, hvordan denne fødsel skulle forgå, og intet af det, som jeg havde haft af ønsker, blev opfyldt. Dels på grund af indlæggelsen på sygehuset, og fordi jeg flere gange gik i panik under fødslen. Jeg havde svært ved at være til stede, da jeg endelig fik en fødestue. Og da jordemoderen fra Storkereden kom, var jeg i min egen verden.«

Maria understreger dog, at det ikke var jordemoderens skyld, at det hele gik skævt.

– Hun var så professionel og fantastisk – enhver fødende kvindes heltinde. Den jordmoder jeg fik tilknyttet på sygehuset, havde jeg det dog noget svære ved, da hun ikke lyttede til mig, og derfor – tror jeg – gik min fødsel mere eller mindre i stå. Først da jordemoderen fra Storkereden fik lov til at tage over, kom der gang i det hele igen, og Mirah kom til verden. Hvis det ikke havde været for Storkeredens jordmoder, så havde det været den værste fødsel, jeg nogensinde havde oplevet – ud af 3 fødsler – så jeg er dybt dybt dybt taknemmelig for, at hun var der. Det var nok hende, der reddede oplevelsen i sidste ende.«

Maria ville blandt andet gerne have født i vand og selv have taget imod datteren, da hun kom ud, det måtte hun dog droppe, fordi hun ikke følte, hun havde nogen kontrol over situationen. Hun havde ønsket sig en mere rolig fødsel, men sådan blev det desværre ikke.

Jean er virkelig stolt

Fødslen tog i alt 26 timer fra vandafgang, til Mirah var ude, men til trods for den lange og seje kamp og skuffelserne i forhold til planen, er Maria ved godt mod og kan nu ånde lettet op og nyde sin babybobbel sammen med kæresten, datteren Mirah og sønnen Jean.

»Vi har det godt og trives. Jean tog det så godt at blive storebror, han er virkelig stolt og glad for sin søster og knus elsker hende,« fortæller Maria.

For Maria og kæresten er det deres første fælles barn. De har i forvejen fire børn til sammen, og de har glædet sig meget til familieforøgelsen, ligesom Jean har glædet sig til at blive storebror. Tidligere har Maria dog fortalt, hvor svært det var under graviditeten at skubbe tankerne væk omkring sønnen Jace, som hun måtte lægge i graven for godt tre år siden efter at have afbrudt graviditeten grundet et voldsomt handicap, som ville gøre, at han aldrig kunne leve et normalt liv.

Denne gang gik det heldigvis godt, og Maria har fået en smuk lille datter, som hun nyder i fulde drag. I dag er Maria og datteren blevet udskrevet, og Marias infektion er altså under kontrol.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.