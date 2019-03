I tirsdagens afsnit tager 'De unge mødre'-deltageren næste skridt for at glemme fortid.

Sidste år fortalte ‘De unge mødre’-deltageren Luna Munk, at hun efter seks års forhold var blevet single, da hun havde valgt at gå fra faren til sine tre sønner.

Siden har ‘De unge mødre’-seerne fået lov til at følge med i hendes liv som alenemor, og det får de også lov til på tirsdag.

Her tager Luna nemlig næste skridt væk fra det dårlige forhold ved at få fjernet en tatovering.

»Jeg har jo brugt rigtig meget energi på at skjule de her ting fra omverdenen.«

»Jeg har brugt rigtig meget energi på løgne hele tiden over for familie og venner for at opretholde den her facade,« fortæller hun blandt andet i afsnittet.

Det kan du høre mere om herunder

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk