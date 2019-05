Den unge mor klarede den lange distance på 6 timer og 34 minutter.

Da ‘De unge mødre’ Luna, Martinna, Simone og Nanna optog specialprogrammet ‘De unge mødre på slottet’, var der særligt én af mødrene, der kom hjem med noget ekstra. Det var nemlig Luna Munk, der på slottet fik lavet en aftale med Bubber om, at de i dag skulle løbe Copenhagen Marathon sammen.

Den aftalte blev overholdt. Kort inden løbets start i dag klokken 9.30, slog den unge mor Luna et billede op, hvor hun og Bubber som aftalt var klar til at løbe maratonets første skridt sammen. Senere på dagen kom de også begge to i mål, dog ikke sammen.

'Det føles helt fantastisk, det var noget af det vildleste, jeg nogensinde har prøvet,' fortæller den unge – og ømme – mor til Realityportalen efter løbet.

Den unge mor vidste på forhånd godt, at Bubber hurtigt ville stikke fra hende. Det gjorde han da også, og den folkekære tv-vært Bubber endte med at gennemføre de 42,195 kilometer på 4 timer, 40 minutter og 22 sekunder.

Selv havde Luna et beskedent mål om at nå i mål inden spærregrænsen, som lyder på 6 timer. Så godt gik det desværre ikke. Da de 6 timer var gået, var den unge mor “kun” nået 38,54 kilometer af den lange rute.

Det betyder dog ikke, at man er ude af maratonløbet, men blot, at løbets arrangører har lov til at pakke sammen, mens de resterende løbere kommer i mål. Det vil altså sige, at trafikafspæringer og ruteanmærkninger bliver taget væk, ligesom at arrangørerne ikke kan garantere tidstagning for det resterende af ruten.

Luna endte med at gennemføre løbet på 6 timer, 34 minutter og 20 sekunder.

Kastede op

Den unge mor kæmpede bravt til dagens maraton, selv om hun flere gange var nede i tempo og gå.

'Turen var rigtig hård på grund af varmen, jeg kastede op fem gange og var svimmel og måtte have hjælp et par gange,' forklarer Luna om løbet, der undervejs foregik i over 20 grader.

Derfor var den unge mor bestemt stadig stolt, da hun ramte målstregen, selvom hun ikke nåede sit mål med at klare maraton-distancen før spærregrænsen på de seks timer.

'Jeg var ved at give op fra første gang, jeg kastede op, så det at jeg fortsatte gør, at jeg på ingen måder er skuffet! Jeg er så tilfreds med det faktum, at jeg gennemførte, det blev mit mål på ruten, for som jeg havde sagt, var det ikke en mulighed at give op,' forklarer Luna, der nu kan skrive et maraton på sit CV.

Men selv om løbet nu er veloverstået, så slutter smerterne ikke der.

'Min krop er helt smadret. Jeg har vabler overalt på fødderne, friktionssår på armene og bare ondt over det hele, og så er jeg blevet solskoldet for vildt,' griner den unge mor, der netop har taget toget fra København og hjem igen mod sine børn i Randers.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Herunder kan du se Lunas opslag på Facebook, hvor hende og Bubber er klar til at skyde Copenhagen Marathon igang sammen.