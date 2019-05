'De unge mødre'-deltageren har det svært psykisk for tiden.

Det hele går meget op og ned for Nanna Eliasen, men på det seneste er det for det meste gået den forkerte vej for ‘De unge mødre’-deltageren, der har det hårdt psykisk.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

'Der er så mange ting, der går præcis, som det skal. Der er selvfølgelig ting, der kunne gå endnu bedre – for eksempel, at jeg var på toppen, havde fundet mig det dejligste arbejde, hjemmet var clean, og tøjet var vasket. Det er ikke tilfældet; hverken det første, andet, tredje eller fjerde eksempel.'

'Jeg er simpelthen så dårligt et sted indeni for tiden. Der er så mange skidegode ting, som jeg selvfølgelig kan glæde mig over og flyve rundt oppe i skyerne af, men det varer bare så kort lige nu. Jeg bliver så nemt vippet af pinden, og så havner jeg bare nede i det sorteste lortehul,' skriver hun.

Nanna fortæller, at hun er virkelig træt af det, men alligevel kan hun ikke finde ud af, hvordan hun kan undgå det.

'Jeg kan godt se alle de gode og fede ting – i hvert fald kan jeg godt se, at alting kunne være meget værre, men jeg kan simpelthen ikke holde mig selv kørende på det.'

'Jeg opføre mig præcis, som jeg har det for tiden; som en krop umulig teenager, der ikke kan få sin vilje. Og hvem kan lide dem? Ikke mange. Jeg kan se problemer og lort i alting. Jeg kan i hvert fald vende alting til det. Jeg kan ikke finde min pyt-knap.'

Går til behandling

Realityportalen har talt med Nanna, der fortæller, at hun kæmper for at få det bedre.

»Jeg går jo i behandling, både gruppe og individuelt, som giver mig redskaber og værktøjer til at skulle lære en masse færdigheder. Men det er psyko-lyko hårdt,« siger hun.

Nanna er dog så heldig, at hun kan støtte sig meget op af sin kæreste, Stefan, der er god til at hjælpe hende.

»Jeg er bare enormt reflekterende og skide god til at udtrykke mig, så jeg fortæller og forklarer rigtig meget til min kæreste, hvordan jeg har det, eller hvordan jeg får det i forskellige situationer, og han er bare enormt forstående – så godt som man nu kan være, når man ikke selv lever eller har levet med de samme issues.«

»Men han giver god plads og lader nogle gange bare mig fylde det ekstra, når han kan mærke, at det er sådan en dag,« siger den unge mor.

Dårlig til at håndtere stress

‘De unge mødre’-deltageren fortæller, at hun i den seneste tid har haft en del at se til.

»Man siger, at man skal gøre noget godt for sig selv, når man har det skidt, men lige de sidste uger har alt stået på fødselsdagsplanlægning for Malucca, så jeg føler ikke rigtig, at jeg har haft tid fysisk eller plads psykisk til at gøre noget for mig selv. Jeg bliver så nemt stresset, og jeg er superdårlig til at håndtere stress. Der skal ikke meget til, før jeg synes, at alt vipper af pinden.«

Nanna ved dog ikke, hvorfor hun i perioder har det svært psykisk.

»Nej, det er en del af det. Jeg har altid haft det sådan. Da jeg var teenager, var det bare ikke kun perioder – eller jo, men en konstant periode fra jeg var 13 til 20 år,« siger hun og fortsætter:

»Og efterfølgende har der været længere og længere imellem perioderne – bortset fra siden 2016 og til nu. Men der har jeg også bakset med en masse traumer og ting, som selvfølgelig har rusket op i alle mine psykiske issues. Jeg er jo diagnosticeret med blandede personlighedsforstyrrelser, borderline og døjer med angst,« fortæller Nanna.

Tiden vil vise, om Nannas kamp med psyken bliver en del af den kommende sæson af ‘De unge mødre’, hvor hun igen medvirker.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.