'De unge mødre'-deltageren gør, hvad hun kan for at undgå, at sønnen bliver ensom.

I tirsdagens afsnit af ‘De unge mødre’ forsøger Nanna-Johanne at finde en hobby til sønnen Julius.



Hun håber nemlig ikke, at han skal ende op uden den store vennekreds som hende.

»De siger jo, at børn tit går i forældrenes fodspor.«



»Og det er jo både godt og skidt,« siger den unge mor i afsnittet og fortsætter:

»Jeg ønsker jo ikke, at Julius skal ende samme sted uden den store vennekreds og blive ensom.«



»Men skulle det alligevel ende ud med det, så vil jeg blive rigtig ked af det på hans vegne.«

Herunder kan du se, hvad Nanna-Johanne vil gøre for at sikre sig, at sønnen ikke bliver ensom. Du kan se hele afsnittet af ‘De unge mødre’ på tirsdag klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.