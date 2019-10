'De unge mødre'-stjernen føler sig meget alene og savner venner.

Selvom ‘De unge mødre’-stjernen Sandra Sommer er gift med manden i sit liv, Martin, og mor til to skønne børn, Timo og Merle, så betyder det bestemt ikke, at hun har alt.

I går åbnede den unge mor nemlig op om et sårbart emne på sin Instagram-profil: At hun savner venner i sit liv:

'Hvor kunne jeg godt bruge nogle venner. Gud, hvor føler jeg mig nogle gange alene, når min mand arbejder længe. Det kunne være rart, at der lige kunne komme en for at drikke lidt eftermiddagskaffe eller gå en tur. Så kan man godt føle sig lidt alene.'

'Efter jeg er flyttet til København, har jeg ikke rigtig nogen venner herinde. Min mødregruppe er super søde, men jeg føler ikke, de er mine veninder. Så hvis I sidder derude og tænker: “Sandra, vi to kunne have det pisse sjovt sammen, og jeg bor ret tæt på Bagsværd”, så skriv lige til mig. Jeg føler mig lidt som en ensom dame, når min mand ikke er hjemme,' fortalte hun i en Instagram-Story i går og uddyber her til morgen i et opslag:

'Jeps, jeg føler mig alene og uden venner. Jeg har jo ikke et dårligt liv, for jeg har den mest fantastiske lille familie. Men jeg føler, at min mand er min eneste ven! Når han er på arbejde, og jeg bare er selv med børnene, ville det være så rart at have nogen at snakke med, gå ture med osv. Men hvor finder man lige veninder? Jeg går jo hjemme på barsel, og det vildeste, der sker i ugen, er min mødregruppe om torsdagen, hvor jeg kan snakke med voksne mennesker. Jeg er flyttet meget, især da jeg var yngre, og det har gjort det har været svært at holde kontakten med dem, jeg gik i skole med osv. Nu har jeg endelig fundet mig en fast base, og efter de tre år, jeg har boet her, kunne jeg virkelig godt savne selskab,' forklarer hun og tilføjer:

'Jeg kender selvfølgelig nogen, men de få, der er, er nogen, jeg har mødt gennem min mand. Så det er jo ikke “mine”. Mange af jer skrev til mig i går, at jeg hvert fald ikke er alene om at have det sådan, derfor føler jeg også, at det er vigtigt at italesætte emnet! Heldigvis for mig, at jeg har snakket højt om det, for jeg har allerede modtaget mange beskeder fra jer, som gerne vil gå en tur og drikke kaffe med mig!'

Vis dette opslag på Instagram VENNER... Jeg lavede i min story igår omkring venner - jeps jeg føler mig alene og uden venner. #brydtabuet jeg har jo ikke et dårligt liv, for jeg har den mest fantastiske lille familie. Men jeg føler min mand er min eneste ven! Når han er på arbejde er jeg bare selv med børnene, ville det være så rart at have nogen at snakke med, gå ture med osv. Men hvor finder man bare sådan lige veninder? Jeg går jo hjemme på barsel og det vildeste der sker i ugen er min mødregruppe om torsdagen, hvor jeg kan snakke med voksne mennesker. Jeg er flyttet meget især da jeg var yngre, og det har gjort det har været svært at holde kontakten med dem jeg fik, gik i skole med osv. Nu har jeg endelig fundet mig en fast base, og efter de 3 år jeg har boet her, kunne jeg virkelig godt savne selvskab! Jeg kender selvfølgelig nogen, men de få der er, er nogen jeg har mødt igennem min mand. Så det er jo ikke “mine” (jeg håber det giver mening) Mange af jer skrev til mig i går, at jeg hvertfald ikke var alene om at have det sådan, derfor føler jeg også det er vigtigt at italesætte emnet! heldigvis for mig at jeg har snakket ‘højt’ om det, for jeg har allerede modtaget mange beskeder fra jer, som gerne vil gå en tur og drikke kaffe med mig! Tak for jer! #ensomhed #alene #ingenvennerher #ensom #brydtabuet Et opslag delt af ♡Sandra L. Sommer ♡ (@sandras_verden) den 13. Okt, 2019 kl. 11.27 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk