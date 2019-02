'De unge mødre'-deltageren har taget en stor beslutning, som ikke alle kan forstå.

Nanna-Johanne har taget et stort valg, som ikke hele familien er jublende lykkelige omkring. Den unge mor er nemlig blevet vegetar. Beslutningen om at spise vegetarisk sker som en del af processen, hvor den unge mor forsøger at finde ud af, hvem hun egentlig er.

Det fortæller hun i det kommende afsnit af ‘De unge mødre’. I afsnittet bliver der fortalt, at det er et brud på familiens værdier – for det er ikke noget, som hendes far og bror har nemt ved at forstå.

»Hjemme hos mine forældre har vi altid spist masser af kød. Mine brødre og min far elsker jo kød. De behøver ikke tilbehør eller salat og kartofler, hvis bare de kan få noget kød. Så jeg har altid været vant til en masse kød derhjemme,« siger hun i afsnittet.

»Min far synes, det er synd for drengene, at de ikke får kød. Jeg har tænkt det igennem, og nej, jeg synes ikke, at det er synd for dem, for de får lækker mad alligevel. Masser af grøntsager, sund mad, dejlig mad. Der mangler jo ikke noget. Det er bare min far, der tror, at kød er nødvendigt for børn,« fortæller hun.

I tirsdagens afsnit er hendes bror på besøg, og han er en sjælden gæst, siden hun skiftede til vegetarisk kost.

»Efter min lillebror fandt ud af, at vi ikke spiser kød herhjemme længere, så er han stoppet med at komme og spise med. Før kom han da tit lige forbi for at spise aftensmad, men vi har ikke set ham siden. Det er første gang i dag, at han bliver til aftensmad og spiser vegetarisk,« griner Nanna-Johanne, mens broren gør det klart, at han langt fra er imponeret over manglen på kød.

