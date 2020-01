Nanna-Johanne har to børn med hver sin far, og så er hun netop blevet skilt fra eksmanden Michael. Nu åbner hun op om forholdet til alle de tre mænd.

Ovenpå Nanna-Johanne Fonnebæks skilsmisse, som man kan følge i den nye sæson af ‘De unge mødre’, har mange af hendes følgere en del spørgsmål, og dem svarer hun nu på i en spørgerunde på Instagram.

En del af spørgsmålene går på forholdet til Michael og ikke mindst afslutningen på forholdet, men ét af spørgsmålene lyder, hvordan det kan være, at Nanna-Johanne ikke længere er sammen med fædrene til sine to børn.

»Med Julius’ far var det bare fordi, vi var så unge dengang, så det har nok meget med alderen at gøre. Og med Miclas’ far var det fordi, han fandt en ny kæreste,« forklarer Nanna-Johanne.

Hun blev mor for første gang i 2015 og igen i 2016, og drengene har altså hver sin far.

I spørgerunden forklarer hun også, at årsagen til hendes yngste søn er sløret på tv er, at det er hans fars ønske.

Indrømmer: Var stadig forelsket i Michael

Nanna-Johanne åbner også op omkring sit forhold til Michael, som her et halvt år efter brylluppet er ikke eksisterende. I spørgerunden fortæller hun, at de slet ikke snakker sammen længere.

»Jeg valgte at bryde alt kontakten med ham, fordi det var det, der var bedst for os. Og hvis vi skal være helt ærlige, så da jeg brød kontakten med ham, var jeg faktisk stadig forelsket i ham. Det kommer man også til at se i afsnittene (af ‘De unge mødre’, red.), men jeg vidste stadig, at det var det rigtige at gøre, og jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det, for det var det bedste for os. Da jeg fik det lidt på afstand, kunne jeg godt se, at det VAR det bedste,« fastslår Nanna-Johanne.

I programmet kan man se, at kommunen modtog en underretning omkring, at Michael skulle have udøvet fysisk vold mod drengene, hvilket Nanna-Johanne afviser, men hun forklarer stadig, at det var underretningen, der ødelagde forholdet.

»Der var mange ting, der påvirkede det, men det var klart, underretningen var også med til at påvirke det, det er klart. Jeg tog valget om at gå fra Michael og blive skilt, fordi jeg skulle være sikker på, at børnene og mig kunne blive sammen. Men i dag kan jeg se, at det er bedre, at vi er hver for sig, det hele var ikke skidt, men det var bare ikke ment to be.«

I ‘De unge mødre’ kan man følge bruddet, men hele historien vil man først få i den bog, som Nanna-Johanne udgiver til maj.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk