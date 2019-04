'De unge mødre'-deltageren har mistet hørelsen på det ene øre, og hun ved ikke, om den nogensinde kommer tilbage.

‘De unge mødre’-deltageren Melissa Ploug gennemgår i øjeblikket noget af et mareridt, og hun ved ikke, hvornår det er overstået – hvis det overhovedet nogensinde bliver det.

For nylig blev den unge mor pludselig døv på højre øre. Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun viser, at hun i øjeblikket går med vat i øret for at beskytte mod bakterier.

– Om det er permanent, vides ikke endnu, men indtil videre er det min skæbne, skriver hun.

Angstprovokerende

Hørelsen er normalt noget, som de fleste tager for givet, da de altid har været i stand til at høre. Derfor er man heller ikke forberedt på, at hørelsen pludselig forsvinder. Det var Melissa heller ikke.

– Jeg forsøger på bedst mulig vis at tilpasse mig samfundet som døv/nedsat hørelse, men det svært. Det er angstprovokerende ikke at kunne høre 100 procent, hvad der sker omkring én, som man ellers altid har kunnet, skriver hun og fortsætter:

– Ikke at kunne placere, hvor lydene kommer fra; ikke at kunne høre mine børn sige “mor”, med mindre de står på min venstre side. Det er en kæmpe omvæltning for os alle, og det er svært. Det er svært at være ude blandt mange lyde, som man ellers filtrerer eller ikke tænker over.

En dyb, ulidelig smerte

Hun fortæller, at det påvirker hende i dagligdagen. For nylig kørte hun bil og måtte køre ind til siden på grund af støjen fra en gruppe brandbiler, der kom kørende, mens hun også kun kan holde til at have sit fjernsyn skruet helt ned.

– Høje lyde er meget koncentrerede i mit øre. Derfor er jeg heller ikke længere den, der råber højest. Jeg tog mig selv i at holde mig for øret forleden dag, da elpiskeren piskede flødeskum. En ellers helt normal lyd for mig, men det blev for meget, og det gør virkelig ondt helt inde i mit hoved, skriver hun og fortsætter:

– En smerte, jeg ikke kan beskrive – ligesom når jeg får dryppet øre. Puha, det føles som en strikkepind med ild i, som bliver boret ned igennem mit øre! En dyb, ulidelig smerte.

Den unge mor fortæller, at hun derfor har trukket sig lidt fra de sociale medier i øjeblikket, fordi hun mangler overskud. Nu venter der hende en tur til Rigshospitalets ørespecialist, der forhåbentlig kan gøre hende klogere på, hvad der er i vejen med hende.

Herunder kan du se det opslag, som den unge mor har delt: