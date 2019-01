'De unge mødre'-deltageren fortæller ærligt om et hårdt forhold, hun tidligere har været i.

Der ventede både udfordringer og oplevelser for de fire unge mødre Luna Munk, Simone Pedersen, Martinna Petersen og Nanna Eliasen, da de skulle optage de fire specialprogrammer ‘De unge mødre på slottet’, som Kanal 4-seerne i denne uge får lov til at se.

I aftenens afsnit bliver det personligt, da mødrene får besøg af den tidligere ‘Big Brother’-vinder Jill Liv Nielsen, der nu arbejder som psykoterapeut.

Her falder snakken på lavt selvværd, og deltagerne fortæller ærligt om de dårligere forhold, de i fortiden har været i. Her fortæller Luna blandt andet om et af de forhold, der tog hårdt på hende.

Den unge mors historie overrasker de andre deltagere, og Luna selv bliver i den grad også påvirket og begynder at græde. I lang tid er det nemlig noget, hun ikke talte højt om.

»Det har rigtigt stor betydning, at jeg kan tale med jer (de andre deltagere, red.) om det. Jeg har løjet for hele verden, føler jeg. Jeg har løjet for hele verden om, hvordan det egentlig hang sammen. Jeg har jo bare sagt, at vi havde det godt, og at vi er glade. Folk har slet ikke vidst, hvad der foregik bag lukkede døre,« fortæller Luna blandt andet.

Det kan du høre mere om i klippet herunder, inden du kan se hele afsnittet i aften klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på Dplay:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.