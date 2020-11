Bare 14 år fik Ben Watkins på denne jord. Tv-kendissen, der medvirkede i madlavningsprogrammet 'MasterChef Junior' i USA, gik bort efter at have lidt af en aggressiv, sjælden form for kræft i et år.

I Danmark har man også 'MasterChef Junior'. Et program, hvor børn viser mindst lige så store kulinariske evner, som de voksne deltagere, og hvor – ifølge det amerikanske medie People Magazine – Ben Watkins var en publikum-favorit.

Den 14-årige dreng døde mandag, kun tre år efter at begge hans forældre gik bort på tragisk vis.

Noget, som mad-deltagerens onkel, Anthony Edwards, og bedstemor, Donna Edwards, også referede til i den pressemeddelelse, hvor de offentliggjorde, at den unge Watkins er gået bort.

De skriver, at Watkins er taget 'hjem for at være hos sin mor'.

Moren og faren gik bort lige efter, at Ben Watkins havde medvirket i den 6. sæson af 'MasterChef Junior'.

Politiet afgjorde, at der var tale om en situation med mord og selvmord. Faren til Ben Watkins tog først livet af moren og derefter sig selv.

Nu er deres unge søn så også død, og kræften, der blev den unge koks endeligt, var en sjælden type. Typen angriber ved at udvikle tumorer i det bløde væv, og den rammer kun børn og unge mennesker, skriver People Magazine.

Det unge madlavningstalent endte med at have tumorer i store dele af kroppen, som blev behandlet med kemo, fortæller onklen.

»På trods af al den smerte og sygdom, Ben gik igennem, så beklagede han sig aldrig. Ikke en eneste gang,« lyder det fra ham til Chicago Tribune.