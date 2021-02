15-årige Flora Ofelia måtte tørre en tåre væk fra kinden, da hun lørdag aften blev udråbt til 'årets kvindelige hovedrolle i en tv-serie' ved Robert Prisen 2021.

Den danske pendant til Hollywoods Oscar-uddeling bliver i år afholdt i en corona-udgave, hvor de nominerede er med hjemmefra på en videoforbindelse, og det var en meget meget glad Flora Ofelia, der snuppede prisen for sin hovedrolle i DRs dramaserie 'Ulven kommer'.

»Tusind, tusind, tak. Hold da op. Jeg kan slet ikke forstå det. Tusind tusind tak, det havde jeg virkelig ikke turde håbe på,« lød det fra den unge skuespiller, som vandt prisen foran etablerede navne som Karen-Lise Mynster ('Når støvet har lagt sig') og Laura Christensen ('Efterforskningen') og Lene Maria Christensen ('Friheden II').

»Tak til min familie for at støtte mig i alt, hvad jeg foretager mig. Tak til min storesøster, der sidder lige her og ved siden af og tuder helt vildt. Tak fordi du altid er der for mig. Det er dig, der får det her til at køre så godt,« fortsatte hun sin takketale, hvor hun lignede en, der ikke helt forstod, hvad der var sket.

Flora Ofelias ansigt da hun blev udråbt som vinder. Foto: Joined Content Vis mere Flora Ofelias ansigt da hun blev udråbt som vinder. Foto: Joined Content

Bjarne Henriksen og Flora Ofelia i 'Ulven kommer'. Vis mere Bjarne Henriksen og Flora Ofelia i 'Ulven kommer'.

Flora Ofelia, der i 2015 vandt børnenes Melodi Grand Prix MGP, overraskede i efteråret i 'Ulven kommer' med sin stærke præstation som pigen Holly, der beskylder sin stedfar for at være voldelig.

I serien spiller hun overfor blandt andre Bjarne Henriksen, og han vandt ligeledes prisen som 'årets mandlige hovedrolle' for sin præstation som sagsbehandleren Lars, der fjerner Holly og hendes lillebror fra deres forældre.

Bjarne Henriksen var med hjemmefra.Til højre ses Robert prisens vært Søren Høy, Foto: Joined Content Vis mere Bjarne Henriksen var med hjemmefra.Til højre ses Robert prisens vært Søren Høy, Foto: Joined Content

Bjarne Henriksen dukkede også på en videoforbindelse og sagde tak for prisen og benyttede samtidig lejligheden til at sige tillykke til Flora Ofelia.

»Jeg håber, vi kommer til at arbejde sammen igen. Tak herfra,« lød det fra Bjarne Henriksen, der vandt over Andreas Jessen ('Alfa'), Jesper Groth ('Sygeplejeskolen'), Lars Ranthe ('Friheden II') og Søren Malling ('Efterforskningen')