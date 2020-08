Flere seere har undret sig over, hvor landmand Laura bliver af i programmet. Her er forklaringen.

Da TV 2 fremlagde castet til sæson 7 af ’Landmand søger kærlighed’ var det med to kvindelige deltagere, men efter programmet fik premiere 11. august, står det klart, at en af kvinderne ikke er med alligevel.

Det er landmand Laura på 20 år, der ikke længere er en del af det populære dating-program på TV 2, hvilket skyldes, at Laura har fået sit eget program, det skriver Lene Beier på Instagram.

»I er også mange, der har spurgt, hvorfor Landmand Laura (som I kan se her) ikke er med på TV endnu? Forklaringen er, at hun har sit helt eget program på TV 2 Play, som kan ses fra på lørdag. Det hedder ’Den unge landmand’, og I kan godt glæde jer til at møde hende også,« skriver Lene.

Ifølge TV 2 har det hele tiden været planen, at Laura skulle bruges til det eksklusive TV 2 Play program, hvor hun ligesom de andre landmænd i ’Landmand søger kærlighed’ skal på speeddate og gruppedate for til sidst at tage på romantisk weekend med den mand, som hun finder mest kemi med.

Laura er dermed ikke taget ud af programmet, og hun kan følges fra den 15. august på TV 2 Play.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.