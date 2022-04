Det er ikke alle seere, der har været lige imponeret over deltagerne i året udgave af DR-programmet 'Alene i Vildmarken'.

Og da seneste afsnit blev sendt skærtorsdag, var der nok engang undren.

Denne gang var det dog ikke så meget deltagerne, som det var DR, der fik seerne til tasterne.

For afsnittet, som ellers normalt varer cirka én time, var pludselig skåret ned til det halve. Samtidig undrede flere sig også over, at det kun blev til ét minuts skærmtid for deltageren Ulla, der som den eneste af de resterende hold er alene tilbage.

Hvorfor var programmet så kort, og hvor var Ulla? De spørgsmål rumsterede hos den populære influencer 'Herligesvend'. Foto: Instagram Vis mere Hvorfor var programmet så kort, og hvor var Ulla? De spørgsmål rumsterede hos den populære influencer 'Herligesvend'. Foto: Instagram

Blandt andet den populære influencer Sebastian Lynggaard – der på Instagram har samlet godt 60.000 følgere til sin profil 'herligesvend' – var så forundret, at han skrev direkte til DR.

Her lød svaret, at DR ikke i skrivende stund kunne oplyse, hvorfor programmets sendetid var halveret, men at de gerne ville undersøge det.

Men mystikken omhandler påsken – og nej, det har intet med Jesu korsfæstelse at gøre.

DR har nemlig forsøgt sig med noget helt nyt henover højtiden – nemlig påskekalenderen 'Det forsvundne ravkammer'.

Savnede den den sidste halve times af torsdagen 'Alene i vildmarken?'

Og det er altså sendetiden på denne, der kollideret med tidsrummet fra klokken 20 til 21, hvor 'Alene i vildmarken' plejer at være på skærmen.

»Ja, vi havde gjort særlig plads til 'Det forsvundne ravkammer' hver dag klokken 20 i på DR1 i påskeugen, men med den halve time fik vi også muligheden for at blive i vildmarken og ikke springe en uge over i programrækken,« forklarer 'Alene i vildmarkens' redaktør, Stine Preem til B.T.

Derfor kan seerne torsdag aften da også igen se frem til et afsnit i fuld længde.

Og i forhold til Ulla, så er der da heller ingen dybere grund til, at hun kun spillede en perifer rolle i seneste program.

»Med hensyn til Ulla, er det jo sådan i vildmarken, at de medvirkende filmer mange timer, og det er altid en svær prioritering at vælge, hvad der ender i afsnittene,« siger Stine Preem.

»I de dage, som afsnittet strakte sig over, skete der måske lidt mindre hos Ulla end hos de resterende hold.«