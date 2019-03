»Kan man egentlig træne hage?«

Lea Othmar gjorde sig i torsdagens afsnit af Paradise Hotel uheldigt bemærket blandt de andre deltagere, da hun spurgte, om man egentlig kan træne sin hage.

Den 19-årige reality-deltager blev mødt af latterbrøl, da hun fortalte om sin træningsrutine, der inkluderer musklen i hagen.

»Når man skal træne sin hage, så skal man bide sammen, sådan her - jeg ved ikke, om man kan se det,« siger hun i klippet over artiklen, og bider tænderne sammen, så man kan høre, de klaprer.

Lea med sin partner Teitur. Vis mere Lea med sin partner Teitur.

»Og det gør så, at man bliver mere markeret hernede (kæben, red.). Og det kan også virke, hvis man tygger tyggegummi, så kan man også få trænet hagen. Det er noget, jeg gør en gang imellem for lige at stramme ansigtet op.«

B.T. har spurgt to forskellige eksperter, om de kan give Paradise-deltageren lidt oprejsning ved at bekræfte hendes teori. Og de er bestemt ikke enige.

Bo Jønsson, speciallæge i kosmetisk kirurgi hos Aleris-Hamlet:

»Det kan sagtens trænes væk - hvis man taber sig,« er Bo Jønssons nedslående svar.

»Men det kommer ikke væk ved, at man specifikt træner hagen. Ligsom du ikke bare kan lave armbøjninger, hvis du har tykke arme, for at fjerne fedtet dér. Men ved at træne øger du energiforbruget, og så tages der fedt flere forskellige steder fra. Fra ryggen, maven, eller et andet sted - og hagen, hvis man er heldig,« siger den kosmetiske kirurg og tilføjer:

»Så ja, hun kan i princippet godt lave sammenbidninger med kæben, for at tabe dobbelthagen, men hun skal lave ret mange. Det ville da være meget bedre at lave englehop eller løbe en tur.«

Til gengæld vil han gerne give Lea Othmar ret i en anden påstand, hun kommer med. Sådan da.

Som du kan se i klippet over artiklen, som er fra torsdagens program, mener en anden deltager, 23-årige Jonass, ikke, at der overhovedet er en muskel at træne i hagen.

Det bekræfter Bo Jønsson dog, at der er.

»Det er rigtigt, at der sidder en halsmuskel i hagen - men den har desværre ikke noget med fedtdepotet under hagen at gøre,« siger speciallægen i kosmetisk kirurgi, der hellere vil foreslå en fedtsugning, hvis man er meget ked af sit hagefedt.

Susanne Dyhr, certificeret underviser i ansigtsyoga, Better Aging Instituttet:

Der er dog ingen grund til at ty til kosmetiske indgreb, hvis man spørger Susanne Dyhr, indehaver af Better Aging Instituttet i Aarhus.

»Man kan helt sikkert opstramme sin hals og kæbe ved træning,« slår hun fast.

»Men jeg ved ikke lige helt, hvilken øvelse hun (Lea Othmar, red.) mener. Hvis jeg bider mine tænder sammen, skaber jeg i højere grad kæbespændinger,« siger hun.

Susanne Dyrh demonstrere her, hvordan man kan aktivere de store halsmuskler for en opstrammende effekt. Vis mere Susanne Dyrh demonstrere her, hvordan man kan aktivere de store halsmuskler for en opstrammende effekt.

Eksperten, der har en baggrund som sygeplejerske, zoneterapeut og ansigtszoneterapeut, giver også Lea Othmar ret i, at der er en muskel i hagen. Men modsat den kosmetiske kirurg mener hun sagtens, at man kan arbejde med de enkelte muskler.

Hun foreslår dog en anden øvelse, end den Paradise-deltageren selv demonstrerer.

»Ved at løfte vores hage, skyde munden mod loftet og presse spidsen af tungen mod ganen, får vi aktiveret de store halsmuskler, der også går henover kæbelinjen. Når vi arbejder med vores muskler har det opstrammende effekt på vores hud, præcis som når vi træner vores krop. Derfor vil man kunne reducere slap kæbelinje og dobbelthage med ansigtsyoga.«

Ligesom Lea Othmar laver Susanne Dyhr jævnligt ansigtsøvelser, og hun kan sagtens se en forskel, uden at hun ellers har ændret på sin livsstil.

Ifølge Susanne Dyhr kan man sagtens træne sig til en strammere kæbelinje. Her er hendes eget før- og efterbillede. Vis mere Ifølge Susanne Dyhr kan man sagtens træne sig til en strammere kæbelinje. Her er hendes eget før- og efterbillede.

»Der kan sagtens være andre ting på spil, som vi kan arbejde med for at få skabt gode resultater. Men kost og cremer kan ikke styrke vores muskler,« slutter hun.

