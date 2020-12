Tirsdag formiddag har 'Klovn'-stjernen Casper Christensen lagt et billede op på sin Facebook, hvor han står sammen med Mads Eg Andersen, som i år vandt 'Den store bagedyst'. Dog en Mads i en noget yngre udgave.

Men hvordan er den unge Mads Eg Andersen dukket op der?

Det handler om to kendisser, som er fan af hinanden.

»Jamen, det er en lidt sjov historie. Casper Christensen skrev til mig, at han syntes, jeg havde klaret det sindssygt flot i 'Bagedysten', og at han havde fulgt lidt med,« lyder det fra 'Den store bagedyst'-vinderen.

»Og så sagde jeg til ham, at jeg var kæmpefan af 'Klovn og 'Langt fra Las Vegas', og så kunne jeg jo fortælle, at jeg havde været til casting på 'Klovn'.

Mads Eg Andersens moster havde set i fjernsynet, at man kunne komme med i 'Klovn', og da hun vidste, nevøen var fan, havde hun givet beskeden videre.

»Det var mest for sjov, jeg tog afsted. Det var ikke en bestemt type, de søgte, og på det tidspunkt vidste jeg ikke, at det var til rollen Bo, at de søgte en skuespiller,« siger han.

I dag har bagedyst-deltageren det helt fint med, at det ikke var ham, der fik rollen. Bo er nemlig en dreng, der oplever lidt af hvert i filmen. Blandt andet gør det berømte makkerpar Casper og Frank grin med, at Bo har en lille tissemand.

Efter sin sejr var Mads Eg Andersen en tur i vandet ved Clausholm Slot, hvor 'Den store bagedyst' bliver filmet. En dukkert, der første gang blev taget af den tidligere vinder Tobias Hamann. Foto: Foto: DR / Conny Kaalund O'Conny Vis mere Efter sin sejr var Mads Eg Andersen en tur i vandet ved Clausholm Slot, hvor 'Den store bagedyst' bliver filmet. En dukkert, der første gang blev taget af den tidligere vinder Tobias Hamann. Foto: Foto: DR / Conny Kaalund O'Conny

Og heller ikke dengang var den 13-årige Mads Eg Andersen knust over, at han ikke blev castet. Det havde været en sjov dag, hvor han havde mødt stjernerne fra filmen.

»Jeg var jo ikke så gammel, og jeg synes, det var en god mulighed for at have en sjov dag og møde Casper og Frank. Jeg har hverken før eller siden haft nogen stor drøm om at blive skuespiller.«

Siden han har været med i 'Den store bagedyst', har han modtaget beskeder fra nær og fjern, men det kom alligevel som en overraskelse, da det var hr. Christensen, der skrev.

»Jeg var da sådan 'what?!'. At det lige var ham, der skrev, var ret vildt.«

De fleste andre kendisser, der har skrevet, er nogen, som selv har medvirket i 'Den store bagedyst,' understreger den nykårede vinder, som man snart kan se i 'Den store nytårs- og julebagedyst'.