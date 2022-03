Det vækkede undren, at DR havde valgt at hylde Abba under årets Melodi Grand Prix lørdag aften.

Først lagde sangerinden Caroline Henderson ud med en storladen fortolkning af 'The winner takes it all', som gik over i et medley af Abba-klassikere.

Herefter blev der både plads til et børnekor på scenen og Alphabeat-forsangeren Stine Bramsen, der blev hejst op i loftet og sang herfra.

Egentlig et fremragende indslag, mente mange læsere af B.T.s liveblog, men hvorfor hylde de svenske Eurovision-vindere på en aften, hvor den danske musik er i højsædet?

ABBA potpourri med blandt andre Caroline Henderson og Stine Bramsen. Generalprøve på Dansk Melodi Grand Pris 2022 i Jyske Bank Boxen i Herning, lørdag den 5. marts 2022.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere ABBA potpourri med blandt andre Caroline Henderson og Stine Bramsen. Generalprøve på Dansk Melodi Grand Pris 2022 i Jyske Bank Boxen i Herning, lørdag den 5. marts 2022.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

'Jeg elsker ABBA. Men.... Hvorfor fejrer DR et svensk band med et medley i stedet for en dansker, for eksempel Tommy Seebach?' lød det for eksempel fra læseren Marie.

Til B.T. forklarer programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen:

»Det er fordi, det er 50 år siden, at Abba blev dannet – ikke vandt, men blev dannet. Og det er måske et af de største popnavne nogensinde,« siger den programansvarlige.

Han tilføjer, at DR selvfølgelig også elsker den danske musik, men når man lørdag aften valgte at hylde et svensk band, var det også for at vise, hvad man i sidste ende kan opnå, hvis man vinder det danske Melodi Grand Prix og kommer til Eurovision.

»Abba kom ud af det her herlige grandprixunivers, de er dronninger og kongerne af det og kan stå som: 'Hey, det kan egentlig ende heroppe, hvis det stikker helt af',« siger han.

Også B.T.s anmelder Kristian Dam Nygaard undrede sig over Abba-hyldesten.

»Det hedder 'dansk Melodi Grand Prix'! Hvorfor ikke hylde dansk musik?,« spørger han i sin anmeldelse:

»Abba-sangene var klart de bedste i showet, men det virkede bare underligt placeret, og selvom 'The Winner Takes It All' er et fantastisk nummer, er der heller ikke meget grandprixfest over en skilsmissesang.«

