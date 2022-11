Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var ikke helt tilfældigt, at femte sæson af TV 2's dramaserie 'Sygeplejeskolen' sluttede usædvanligt dramatisk.

Serien, der handler om livet på en sygeplejeskole i 1950erne, er siden første sæson blevet optaget på det tidligere psykiatriske hospital Sankt Hans i Roskilde.

En stor del af hospitalet har i mange år stået tomt og dermed frit tilgængelig for filmholdet, men i foråret overtog Roskilde kommune området for at lave det om til et nyt byområde, og derfor blev forfatterne nødt til at finde på en slutning, så det gav mening, at seriens næste sæson optages et nyt sted.

»Da vi begyndte at skrive på sæson fem, vidste vi, at Københavns Kommune havde solgt Sankt Hans Hospital til Roskilde Kommune og blev klar over, at vi i fremtiden ikke længere ville kunne optage på vores sædvanlige location,« fortæller forfatterne Claudia Boderke og Lars Mering til Billed Bladet.

'Sygeplejskolen' vender tilbage med ny sjette sæson. Foto: TV2 Vis mere 'Sygeplejskolen' vender tilbage med ny sjette sæson. Foto: TV2

Parret fortæller videre, at de ikke havde nogen planer om at stoppe serien, og derfor fandt de altså på, at denne sæson skulle slutte med en stor brand på 'Sygeplejeskolens' fiktive hospital 'Fredenslund Sygehus', så historien i næste sæson kan fortsætte på en ny lokation.

TV 2 har endnu ikke meldt en premieredato ud på sæson seks, men har tidligere oplyst til B.T., at optagelserne starter engang til næste år, og at man lige nu er i gang med at finde ud af, hvor de kan optage henne.

TV 2 Lorry har senest skrevet om byfornyelsen omkring Sankt Hans hospital, hvor man i den vestlige del af området regner med at lave både almene boliger, erhverv og bofællesskaber.

Stedet åbnede i 1800-tallet som Danmarks første psykiatriske hospital og toppede omkring 1950, hvor man havde cirka 2.500 patienter og næsten lige så mange ansatte.

Da TV 2 rykkede ind med 'Sygeplejeskolen' i 2018 havde Region Hovedstaden allerede besluttet at samle sine aktiviteter omkring hospitalet i den østlige del af området.

I 2020 blev den vestlige del så opkøbt af Roskilde kommune, som overtog stedet i år.

TV-serien 'Sygeplejeskolen' er en af TV 2 Charlies største seersucceser. Ved den seneste måling fra analysebureauet Nielsen så 374.000 danskere med.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':