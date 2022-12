Lyt til artiklen

Kort før jul blev Nadja Kaaghs ‘hjerte knust i millioner af stykker’.

'Juleglæde er erstattet med konstante tårer og chok,' skriver hun i et opslag på Facebook, som B.T. har fået lov at citere.

Nadja Kaagh, der blev Danmarksberømt som en af de allerførste medvirkende i Tv-Danmark-programmet 'De unge mødre', har mistet sin ældste søn.

'Vores elskede søn og storebror, Sebastian Sophus Jørgensen Kaagh, er meget pludseligt og uventet er revet fra os,' skrev hun 22. december.

Opslaget beskriver hun som det 'absolut sværeste, jeg nogensinde kommer til at skrive'.

Sebastian Sophus Jørgensen Kaagh blev kun 20 år. Da danskerne mødte ham første gang på tv-skærmen, var han en glad dreng på fire år, hvis mor kæmpede med leukæmi.

Nadja blev gravid som 17-årig, men fik, få år efter Sebastians fødsel, at vide, at hun havde kræft.

På trods af sygdommen mødte seerne en kvinde, der drømte om, at hendes familie skulle rumme flere end hende og sønnen Sebastian.

En drøm, der gik i opfyldelse i løbet af de mange år, hvor hun var med i programmet. Seerne var med, da hun mødte René, som hun blev gift med i 2014, og da de to sammen fik sønnen Sakarias.

Nadja Kaagh har aldrig lagt skjul på, at hun livet igennem har lagt arm med skæbnen. I 2013 udgav hun bogen 'Drømmene kan ingen tage fra mig', en barsk historie om kræft, men også om at elske sine børn og om viljen til at få det bedste ud af tilværelsen.

Både Sakarias, René og Nadja er afsendere på det hjerteskærende opslag, der fortæller om en ny og ubærlig virkelighed.

'Vi er selvsagt totalt ødelagte, og har svært ved at se, hvordan vi skal komme igennem de næste dage. Vi takker alle der tager del i vores sorg og heling,' skriver de.

Inden 2022 bliver til 2023 skal Sebastian Sophus Jørgensen Kaagh 30. december bisættes fra Hemmed Kirke på Djursland. En bisættelse, der bliver helt i sønnens ånd:

'Det var Sebastians ønske at følge i sin oldemors fodspor og få sin aske spredt over havet ud for Bønnerup Strand i Kattegat,' skriver Nadja Kaagh, der slutter opslaget med hilsenen:

'Med knuste hjerter Nadja, René og Sakarias.'