»Første gang jeg mindes at være med min far på arbejde, var da han lavede ‘Adams æbler’. Han spillede nynazist, de skød en kat, og Mads Mikkelsen havde fået lavet en skæv næse.«

Alma Ekehed Thomsen er klar til at gå i fodsporene hos sin far, skuespiller Ulrich Thomsen.

I Viaplays nye krimiserie ‘Forhøret’ spiller den 20-årige skuespillerspire nemlig overfor sin far i en noget speciel rolle.

Hun spiller en ung kvinde, der findes død i en lejlighed. Ulrich Thomsen spiller kvindens far, der som politibetjent går på jagt efter morderen.

Mads Mikkelsen og Ulrich Thomsen i 'Adams æbler'. Foto: Rolf Konow Vis mere Mads Mikkelsen og Ulrich Thomsen i 'Adams æbler'. Foto: Rolf Konow

»Det var sjovt at spille sammen. I en scene skal jeg spille død. Min far står lige ved siden af, og lige da vi skal til at starte optagelsen, begynder hans mave at rumle, fordi han er sulten. Der havde jeg svært ved ikke at grine,« fortæller Alma om at gå på arbejde med sin far.

Hun er vokset op i et hjem, hvor der er blevet set mange film og tv-serier, og når Ulrich Thomsen var på arbejde i udlandet, tog familien med.

Alma fortæller, at det var i slutningen af folkeskolen, da hun begyndte til drama, at hun for alvor fik lyst til at blive skuespiller.

»Jeg er jo vokset op med det. Jeg har altid syntes, det var sjovt at være på et filmset og fået et indblik i, hvad det indebærer. Jeg ved heller ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg er ikke så meget til matematik og at sidde på et kontor,« forklarer hun.

Ulrich Thomsen med familie. Datteren Alma til venstre. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Ulrich Thomsen med familie. Datteren Alma til venstre. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Allerede da hun var 13-14 år gammel fik hun mulighed for at spille overfor sin far i Thomas Vinterbergs film ‘Kollektivet’, hvor hun var til casting på rollen som hans datter, men det var hun ikke klar til.

»Det indebar for mange ting, som jeg på det tidspunkt ikke havde prøvet endnu. Jeg var for eksempel ikke klar til, at mit første kys skulle være på film,« fortæller hun.

I stedet fik hun en lille statistrolle, hvor hun kører på rulleskøjter i baggrunden.

»Man ser mig næsten ikke,« smiler hun.

Alma Thomsen. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Alma Thomsen. Foto: Kristian Dam Nygaard

Alma blev student sidste sommer og bor stadig hjemme. Hun satser på at finde en skuespiller, hun kan læse hos, og så søge ind på teaterskolerne, når de åbner for tilmelding næste gang.

Hun tænker, at det er en fordel, at Ulrich Thomsen er hendes far.

»Han kan hjælpe med sindssygt mange ting. Han ved, hvordan man bevæger sig rundt i branchen og kan give mig råd og pege mig i den rigtige retning.«

Alma har endnu en statistrolle i Thomas Vinterbergs kommende film ‘Druk’, der har premiere til næste år. Men derudover ved hun ikke, hvad der skal ske.