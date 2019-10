Siden Nikolaj Lie Kaas i 2017 afslørede, at han efter den fjerde 'Afdeling Q'-film stoppede som Carl Mørck, har baggrunden været lidt mudret.

Der blev i artikler brugt ord som 'fyring', og der var uklarhed om, hvorvidt forfatter Jussi-Adler Olsen, der står bag det populære bogforlæg, havde en finger med i spillet.

Nu kommer den nye Carl Mørck, Ulrich Thomsen, med en tilføjelse:

»Det handler slet ikke om, at Nikolaj blev vraget, som der stod i starten. Han havde kontrakt på fire film, og selvom de spurgte, om han ville lave flere, kunne han ikke, for han skulle noget andet. Jeg ved ikke, om han ville lave flere, men han kunne i hvert fald ikke,« fortæller han til B.T.

Nikolaj Lie Kaas spillede med stor succes Carl Mørck i fire film. Foto: YANN COATSALIOU Vis mere Nikolaj Lie Kaas spillede med stor succes Carl Mørck i fire film. Foto: YANN COATSALIOU

Nikolaj Lie Kaas fortalte i september til magasinet Dossier, at han faktisk til at begynde med sagde nej tak til rollen, da han lige havde lavet tredje sæson af DR's søndagsserie 'Forbrydelsen' og ikke havde lyst til straks efter at kaste sig ud i en ny krimi-serie. Derudover syntes han, at fire film var lang tid at binde sig, men han blev til sidst forelsket i projektet og sagde ja.

»Både Fares Fares og jeg tænkte fra starten, at fuck, fire film det er voldsomt. Vi havde ikke et stort behov for, at det skulle vare så lang tid, men så gjorde vi det, og det har været fint.«

Jussi Adler-Olsen var i sommer også straks ude i et interview med Jyllands-Posten for at understrege, at han aldrig fyrede Nikolaj Lie Kaas. Han er dog rigtig glad for, at man nu har valgt Ulrich Thomsen.

»Ulrich er jo bare Carl Mørck. Han er en fremragende skuespiller. Ligesom Nikolaj. Alle de mærkelige ting, der er blevet skrevet om ham og mig – at jeg fyrede ham og sådan noget – det er rent spin. Jeg har aldrig sagt det. Jeg har gerne villet have nogle manuskripter, der gik dybere i karaktererne, end Zentropas gjorde. Nu får vi se. Jeg har fuld tiltro til, at Nordisk Film selvfølgelig vil prøve.«

Og så er vi tilbage ved den nye Carl Mørck, Ulrich Thomsen.

Nikolaj Lie Kaas pegede allerede i februar på sin ni år ældre kollega som en oplagt afløser. Det blev først afsløret et halvt år senere, men han vidste ikke noget dengang, griner Ulrich Thomsen.

»Det har han ikke gjort. Det var hemmeligt på det tidspunkt.«

Jussi Adler-Olsen står bag de populære 'Afdeling Q'-bøger. Foto: Thomas Freitag Vis mere Jussi Adler-Olsen står bag de populære 'Afdeling Q'-bøger. Foto: Thomas Freitag

De går i gang med at optage den næste 'Afdeling Q'-film til februar, der er baseret på bogen 'Marco Effekten'. De filmer i Prag og skal altså følge op på fire film, der alle solgte omkring 700.000 biografbilletter.

Ulrich Thomsen føler dog ikke noget pres ved at skulle leve op til en så stor succes.

»Ja, det har været en god succes med de film, men så langt tænker jeg aldrig. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt at lave.«

Han tilføjer:

»Jeg tænkte, at det var en sjov rolle i et psykologisk univers, hvor karakteren kan udvikle sig. Carl Mørck bliver jo fx ældre.«

Inden Ulrich Thomsen hopper i Carl Mørck-dragten, fokuserer han i efteråret på sin egen film 'Gutterbee', som han har skrevet og instrueret.

For nylig var han i Brasilien for at præsentere den på Sao Paolo International Film Festival, senere tager han til Los Angeles, før han slutter sin turné af i Estland, hvor han deltager i hovedkonkurrencen ved Tallinn Black Nights Film Festival.