De seneste dage har Irina Olsen været i daglig kontakt med venner og familie i det krigsplagede Ukraine.

»Jeg forsøger hver dag at overtale min veninde og hendes lille datter til at rykke sig tættere på grænsen. Men hun er bange, og jeg forstår hende godt,« sagde den ukrainskfødte influencer, da hun tirsdag aften var til premiere på filmen ‘The Batman’ i Cinemaxx på Fisketorvet.

»Jeg ved ikke selv, hvad det rigtige er at gøre, men jeg er bange for, at det er for farligt for hende at blive i storbyen Dnipro (Dnipropetrovsk, red.), som Putin måske ser som en vigtig by,« sagde influenceren.

Selv kom Irina Olsen som 10-årig til Danmark med sin familie, men i disse dage er hun splittet mellem den danske og den ukrainske side af sig selv.

Irina Olsen forsøger at overtale sin veninde til at flygte fra krigen i Ukraine. Foto Niels Ahlmann Olsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Irina Olsen forsøger at overtale sin veninde til at flygte fra krigen i Ukraine. Foto Niels Ahlmann Olsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Jeg har nærmest dårlig samvittighed over, at mit liv fortsætter. At jeg kan arbejde og gå til filmpremiere, men jeg prøver at leve lidt og bruger anledningen til at tale om Ukraine,« sagde hun.

»For jeg er ukrainer og gør alt, hvad jeg kan, men ved ikke om jeg gør nok.«

Selv har hun besluttet at tage imod flygtninge.

»Både min mor og jeg har aftalt at åbne vores hjem, hvis det bliver nødvendigt.«

Men Irina Olsen er dybt bevæget over alle de danskere, der også rækker en hånd ud til ofrene for krigen.

»Danskerne er så gode til at hjælpe. Mange er klar til at åbne deres hjem, og nogle henter folk fra Ukraine. Jeg er dybt taknemmelig for den storhjertede indsats. Det er så rørende.«

Hun opfordrer alle, der gerne vil give en hånd, til at støtte Røde Kors.

»Røde Kors’ indsamling er den bedste og mest organiserede måde, vi kan hjælpe på lige nu. For Røde Kors kan færdes i Ukraine på en anden måde og gør et vigtigt stykke arbejde,« sagde hun, før filmen gik igang.

‘The Batman’ har i disse dage premiere i mange lande. Men ikke i Rusland.

Produktionsselskabet Warner Bros har nemlig besluttet at droppe filmpremieren der, efter at Putin i sidste uge valgte at invadere Ukraine.

»I lyset af den humanitære krise i Ukraine har Warner Media valgt at sætte filmens premiere på pause i Rusland,« meddeler Warner Media ifølge websitet IGN.nordic.

»Vi følger situationen og håber på en hurtig og fredelig løsning på konflikten,« lyder det fra produktionsselskabet.