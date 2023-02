Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der kommer fint besøg, når DR i næste uge sender Melodi Grand Prix.

Det er nemlig lykkedes tv-stationen af gafle Kalush Orchestra, der sidste år vandt Eurovision for Ukrane, til at optræde i showet.

»Det er stort at have vinderen af Eurovision 2022 i Dansk Melodi Grand Prix, og jeg glæder mig til at byde Kalush velkommen i Arena Næstved. Af åbenlyse og tragiske årsager kan Ukraine ikke være værter ved Eurovision i år, så dette er vores måde at ønske tillykke på og anerkende den flotte Eurovision-sejr sidste år i Torino,« lyder det fra programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen.

Mens den danske fagjury havde Grækenland som favorit og kun gav Ukraine fem point ved sidste års Eurovision i Italien, modtog bandet de maksimale 12 point fra de danske tv-seere.

Og det er blevet bemærket af af Kalush Orchestra.

»Vi er taknemmelige for den støtte, vi fik fra Danmark i forbindelse med Eurovision 2022. I var et af de lande, hvor tv-seerne gav os flest point. Vi er glade for at besøge Danmark for første gang, og vi vil gerne vil takke for støtten til Ukraine og synge vores sang ’Stefania’. Vi vil også gerne ønske jer held og lykke, når I skal vælge jeres repræsentant til Eurovision 2023,« lyder det fra bandet.

Selvom ukrainske Kalush Orchestra løb med sejren ved sidste års Eurovision, kan Ukraine af åbenlyse årsager ikke lægge scene til årets show.

I stedet holdes Eurovision i år i britiske Liverpool – men med Ukraine som vært for konkurrencen.

Det er tredje gang, Ukraine vinder konkurrencen.