Ukraine vandt i år Eurovision med bandet Kalush Orchestra.

Men fredag meldte organisationen bag den årlige sangkonkurrence ud, at næste års Eurovision ikke som vanen tro – og som ønsket – kan afholdes i det krigshærgede land.

Men den melding fra Eurovision Broadcast Union (EBU) godtager Ukraine ikke.

»Vi er skuffede over denne afgørelse,« lyder det nu i en pressemeddelelse fra Ukraines Eurovision-chef Mykola Chernotytskyi.

Her kalder han organisationens udtalelse – om, at ukrainsk stats-tv ikke kan opfylde sikkerhedskravene som værtsland – for »utiltalende«.

»I løbet af denne måned har et stort antal mennesker i Ukraine lagt en stor indsats i at kunne opfylde kravene for at holde Eurovision i vores land. Sikkerheden er selvsagt vores højeste prioritet,« siger Mykola Chernotytskyi.

»Ukraines udsendelse, staten og de lokale myndigheder har gjort et grundigt job og fremlagt utallige alternativer.«

Derfor beder man nu fra officiel side om at genoverveje, hvorvidt Ukraine kan blive værtsland for Eurovision i 2023.

»Vi beder vores partnere om at afholde yderligere forhandlinger,« lyder det i pressemeddelelsen.

EBU meldte fredag i en pressemeddelelse ud, at man grundet sikkerhedssituationen i Ukraine ikke vil afholde næste års sangkonkurrence i landet.

I stedet vil man undersøge, om man kan rykke festlighederne til Storbritannien, som endte på en andenplads i årets Eurovision.