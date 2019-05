Chancen for at det danske grandprix-håb Leonora Colmor Jepsen kan sikre sig en plads i finalen til dette års Eurovision hænger i en tynd tråd.

Der er nemlig så mange af topfavoritterne med i hendes semifinale torsdag aften, at det kan ende med at koste hende dyrt.

Sådan lyder vurderingen fra flere af de danske bookmakere.

»Selvom 'Love is forever' (som Leonora synger, red.) har fået meget ros, så er det en af de sange, der ligger på vippen,« forklarer oddsansvarlig hos Danske Spil, Peter Emmike Rasmussen, i en pressemeddelse og fortsætter:

Her ses Leonora under en af prøverne forud for semifinalen i Eurovision. Foto: RONEN ZVULUN

»Det er let pop, som man husker, men i kamp med de andre deltagere i den anden semifinale, er det langt fra sikkert, at Danmark klarer den.«

Derfor har man hos Danske Spil lige nu samme odds på, om Danmark sikrer sig en af de ti pladser videre i finalen, eller om de ryger ud.

Blandt de helt tunge favoritter i torsdagens semifinale finder man Holland, Sverige og Rusland, og lige efter følger Aserbajdsjan, Schweiz og Malta, som ifølge Peter Emmike Rasmussen alle bør gå i finalen.

Og så er der pludselig kun fire pladser tilbage at kæmpe om for de resterende 12 lande, som deltager i semifinalen.

»Der kommer til at være hård kamp om de sidste pladser,« fortæller den oddsansvarlige.

Efter Leonora Colmor Jepsen tilbage i februar sejrede i det danske Melodi Grand Prix var spådommene om hendes chancer ved Eurovision dog noget mere håbefulde.

På et tidspunkt var hun helt oppe at snuse omkring en samlet 10. plads ifølge bookmakerne, men siden er hun draslet ned ad listerne. Blandt andet fordi lodtrækningen endte med at placere hende i samme semifinale som topfavoritterne.

Hos Bet25 er man dog lidt mere optimiske omkring Danmarks chancer for en finaleplads - omend det bliver tæt:

Foto: Philip Davali

»Danmark bør have gode chancer for at gå videre, selvom det kan blive en rigtig neglebider. Vi er desværre havnet i semifinale med fem af de seks største favoritter, og det gør Leonoras chancer en del mindre,« lyder det fra oddschef hos Bet25 - Morten Olsen.

Årsagen til optimismen skal findes i, at Danmark samtidig er havnet i en semifinale med flere nabolande.

»Til gengæld ser det fint ud med de såkaldte vennelande, og forhåbentlig kan vi få en del nabostemmer fra både Norge, Tyskland og Sverige,« forklarer han.

Du kan se Leonora optræde i den anden semifinale til dette års Eurovision, som afholdes i Tel Aviv, klokken 21:00 på DR1.