Sarah Louises uheld fortsætter, og hun har endnu en gang måttet skippe sine sommerferieplaner.

I sidste uge fortalte Sarah Louise Christiansen, at det værste var sket i forbindelse med deres sommerferieplaner og renoveringen i familiens sommerhus. Under udbygningen af sommerhuset kom der nemlig en rørskade, som gjorde, at hele grunden pludselig stod under vand, og Sarah Louise måtte aflyse en rejse til Ibiza og sine og børnenes sommerferieplaner i sommerhuset.

Som plaster på såret havde Sarah Louise planlagt en weekend i børnehøjde, hvor de skulle have været i legeland og lave en masse familieaktiviteter. Men endnu en gang ramte uheldet den lille familie lørdag morgen, da treårige Arthur var ude for et uheld.

'Arthur og Alma legede i soveværelset og hoppede fra min seng ned på en madras, som de har gjort 100 gange før, og pludselig skriger Arthur op. Jeg kunne med det samme høre på hans skrig, at der var sket noget slemt. Jeg reagerede heldigvis meget hurtig, da jeg kunne se, at han havde slået et kæmpe hul i hovedet,' skriver Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

'De to store panikkede en lille smule, men de klarede det så godt, imens jeg fik lagt Arthur ned og lagde et vådt stykke viskestykke hen over hullet i hans hoved, fik de to andre deres tøj på, og så var det ellers ud i bilen, hvor Arthur måtte ligge ned hele vejen. Med det samme, da vi kom til skadestuen, løb jeg bare af sted med de to store i hælene og blev hjulpet på rette vej af nogle ambulancefolk ude foran (tak for jer). Der blev taget godt imod os, og de tog lille Arthur ind lige med det samme.'

Sarah Louises søn måtte have fire sting i hovedet, og selvom han ikke brød sig om at blive syet, så klarede han det hele flot, fastslår hun på bloggen, hvor hun også viser billeder af sønnens skade.

Arthur skulle holdes i ro i weekenden, så Sarah Louise måtte alliere sig med børnenes far, så familien kunne dele sig op i hold, og de to store, Alma og Albert, ikke skulle have en alt for kedelig start på sommerferien.

