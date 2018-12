Med stikkende øjne, sorte briller og hugtænder skabte skuespiller Uffe Rørbæk for 27 år siden danmarkshistoriens måske uhyggeligste julekalender-figur.

Hans nissehadende nåsåer Benny Jensen fra julekalenderen 'The Julekalender' vinder igen og igen afstemninger om danskernes største julekalender-mareridt, og nu hvor TV2 i år viser den for ottende gang, bliver Uffe Rørbæk atter stoppet på gaden.

»Jeg blev stoppet af en voksen kvinde så sent som i eftermiddags, der lige måtte berette om sine barndomstraumer og have en selfie med mig,« fortæller Uffe Rørbæk til B.T.

»Sjovt nok er det ofte kvinder. Jeg tror såmænd ikke, at Benny-figuren var mere skræmmende for piger end drenge, jeg tror nok nærmere, at det er en anelse mere akavet for unge mænd at prikke mig på skulderen for at fortælle, at de var bange for mig.«

Uffe Rørbæk. Foto: Betina Garcia Vis mere Uffe Rørbæk. Foto: Betina Garcia

Uffe Rørbæk, der i dag er 57 år og for tiden er aktuel med familiefilmen 'Julemandens datter', forklarer, at Benny-figuren ikke blev skabt med nogen konkrete forbilleder, men at hugtænderne selvfølgelig var vampyr-inspirerede.

»Hans had til nisserne var et helt naturligt træk at give ham, hvis han skulle fungere som antagonist i forhold til nisserne. Med hensyn til, at han 'får briller', når han drikker snaps, så er det bare et udtryk for vores humor. Det er rimelig dumt at påstå, at nogen 'får briller' ved at drikke et eller andet.«

Ud over en gang imellem at blive stoppet af danskere på gaden har Uffe Rørbæk igennem årene også skræmt yngre medlemmer i sin egen familie, der syntes, han var lige lovlig uhyggelig som ond nissehader.

»Jeg har skræmt både nevøer og niecer i stor stil. Mine egne børn var i sin tid for små til at fatte noget af det. Og da de blev ældre, synes de da, at det var lidt uhyggeligt, men jeg tror egentlig mere, at de bare syntes, at far så lidt dum ud.«

Benny og Oluf. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Benny og Oluf. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Adspurgt hvordan Uffe Rørbæk i dag har det med måske at have skabt den mest uhyggelige julekalender-figur gennem tiden, svarer han:

»Det har jeg det fint med, hvis det er tilfældet. Jeg satser benhårdt på, at jeg ikke har skadet nogen for livet ved at tage et sæt hugtænder og et par briller på. Benny er jo ikke en entydig ond karakter, men har komiske sider, der er med til at afvæbne ham.«

Selvom det som nævnt er 27 år siden, at Uffe Rørbæk som en del af den musikalske satiregruppe De Nattergale første gang sendte 'The Julekalender' og lagde Danmark ned med deres blanding af jysk og engelsk, har de aldrig rigtigt kunnet slippe den.

Senest optrådte de for et par år siden med showet 'The Juleshow', og i år har tv-producenten bag 'The Julekalender' udgivet bogen 'The Julekalender Book', der går bag om eventyret.

Benny og Oluf. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Benny og Oluf. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

De Nattergale har afvist, at der skulle komme en to'er til deres julekalender. Hvis Uffe Rørbæk alligevel skulle forestille sig, hvordan Benny har det i dag, lyder det:

»Jeg tror faktisk ikke, Benny ville have ændret sig en tøddel. Han forekommer mig ikke at være typen, der tager ved lære, så han ville sikkert stadig hutle sig igennem på bedste beskub.«