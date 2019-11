Da Uffe Holm kørte forbi Vild med dans-studiet fredag aften, fik han en spontan idé.

Han crashede simpelthen semifinalen, men endte aftenen i en kælder under dansestudiet, fortæller komikeren til B.T.

Uffe Holm er en gammel Vild med dans-kending.

Han deltog selv i TV 2-programmet i 2013, hvor han fik en andenplads med sin partner, Karina Frimodt.

Uffe Holm fik en andenplads, da han i 2013 deltog i Vild med dans med Karina Frimodt. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Uffe Holm fik en andenplads, da han i 2013 deltog i Vild med dans med Karina Frimodt. Foto: Thomas Lekfeldt

Selvsamme kvinde, der nu står i finalen med Christopher Læssø.

Uffe Holm var ikke på gæstelisten til aftenens program, men da hans taxa kørte forbi studiet, gik det op for ham, at årets Vild med dans-semifinale var i fuld gang.

Den impuls fik ham til at stoppe taxachaufføren for at gå ind og se, om hans tidligere partner ville komme videre til finalen.

Fordi man ikke ligefrem ventede Uffe Holms tilstedeværelse, blev han lukket ind i kælderen og fik lov at se afgørelsen på en storskærm i omklædningsrummet.

Uffe Holm crashede festen for at se, hvordan det gik med hans tidligere dansepartner Karina Frimodt. Foto: Martin Sylvest Vis mere Uffe Holm crashede festen for at se, hvordan det gik med hans tidligere dansepartner Karina Frimodt. Foto: Martin Sylvest

Da B.T.’s journalist fanger ham, trisser han rundt med en fadøl i hånden, og han fortæller, at han er meget stolt af Karina Frimodt.

»Jeg håber, at Christopher (Læssøe, red.) er den rigtige mand for hende, og hun kan vinde hele lortet. Det fortjener hun,« siger han.

Hvad med din datter Holly - ser vi hende på dansegulvet på et tidspunkt?

»Holly er begyndt til ballet, og skal til noget vinteropvisning, så det går den rigtige vej.«

Uffe Holms datter, Holly, har charmet sig ind på danskerne på Uffe Holms Instagram og sidenhen på hans YouTube-kanal, hvor hun poserer for kameraet i tide og utide.

Uffe Holm er tydeligvis glad for sin egen deltagelse i Vild med dans, og det er ikke nogen overraskelse, at han ønsker den samme oplevelse for sin datter.

Han har i hvert fald allerede lagt planer.

»Jeg skal lige have fat i Hübbe, og så må vi få hende ind på Det Kongelige (Teater, red.) på et tidspunkt,« afslutter Uffe Holm.