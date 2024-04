Advarsel: Hvis du ikke vil have spoilet ugens afsnit af TV 2's underholdningsprogram 'Forræder' så læs ikke videre.

Ugens udstemte deltager betegner oplevelsen som 'psykisk tortur'. Han havde ingen ide om, at han var i farezonen og var især frustreret over én medspiller. Her løfter han sløret, for nogle af de ting, du ikke ser på tv.

Tinus de Schunard blev i denne uge stemt ud af 'Forræder' efter kun tre dage på vært Lise Rønnes fynske slot.

»Det var rædselsfuldt,« griner Tinus, da B.T. har den 35-årige skuespiller og drag-artist i telefonen.

Tinus de Schunard var sidste år dommer i DRs talentprogram 'Stjerneklar'. Foto: TV 2 Vis mere Tinus de Schunard var sidste år dommer i DRs talentprogram 'Stjerneklar'. Foto: TV 2

»Jeg havde glædet mig så meget til at være med,« fortsætter han og fortæller, at han er venner med skuespiller Johannes Nymark, der vandt den første sæson, og derfor havde han sat sig godt ind i spillet.

Havde Johannes så ikke givet dig nogle gode råd til, hvordan man kommer langt?

»Det kan man jo ikke, for det skruet forskelligt sammen hver gang. Lige når man tror, det bliver på én måde, laver de det om. Så man er hele tiden paranoid og småforvirret.«

Havde du en idé om, at du var i fare for at ryge ud, da I satte jer ved rundbordet?

»Overhovedet ikke. Jeg troede, jeg lå lunt i svinget, fordi de to tvillingebrødre (Youtube-influencerne Emil og Mikkel Trier, red.) fik så meget bøvl dagen før. Normalt er jeg ret sensitiv, hvis nogen snakker om mig i krogene, men jeg havde ingen ide om det, så jeg blev i den grad taget med bukserne nede.«

Tv-vært Lene Beier åbner rundbordssnakken med at pege på dig som mulig forræder. Hvad tænkte du der?

»Der løb koldsved ned ad ryggen på mig. Jeg er jo også en farverig person, der ligner en, der har noget at skjule. Så jeg ville have ønsket, at jeg rent faktisk var forræder. Så havde jeg spillet helt anderledes.«

Havde du ønsket fra start af at blive udvalgt som forræder?

Tinus under ugens konkurrence i 'Forræder'. Her sammen med Melissa Bentsen og Lene Beier. Foto: TV 2 Vis mere Tinus under ugens konkurrence i 'Forræder'. Her sammen med Melissa Bentsen og Lene Beier. Foto: TV 2

»Ja, så er det meget nemmere at styre spillet. Så jeg følte mig lidt som et naivt slagtefår, der bare ventede på at det blev min tur.«

Du virker overrasket, da journalist Simi Jan også peger på dig som forræder?

»Vi kunne godt lide hinanden, og jeg er jo en sensitiv fyr, der har svært ved at sortere rundt i, hvornår folk kan lide mig rigtig, eller hvornår de godtager sig selv. Så jeg blev meget forvirret over, at hun tydeligvis var hoppet med på en bølge.«

Han fortsætter:

Journalist Simi Jan. Foto: TV 2 Vis mere Journalist Simi Jan. Foto: TV 2

»Men det helt store var, at Melissa Bentsen (Influencer, red.) ikke brugte sin 'daggert' (Våben i spillet, der giver en ekstra stemme ved rundbordet, red.). Hun havde fortalt mig, at hun havde den, så da hun valgte ikke at smide den, tænkte, jeg 'hallo dame, det er nu, du træder i karakter!'«

Hun kunne have sørget for den stod uafgjort ved stemmeafgivningen?

»Ja, det undrede mig meget, for vi havde det rigtig godt sammen. Så havde jeg haft en ekstra chance for at kæmpe min sag. Der blev jeg ægte taget med bukserne nede.«

Du virker tydeligt påvirket, da du stemmes ud?

»Ja, for som skuespiller er jeg normalt vant til at kunne improvisere mig ud af forskellige situationer, men det hele er jo sat på spidsen, og vi er alle sammen paranoide ved bordet. Det undrer mig, at jeg ikke bare slog i bordet og lavede en kæmpe scene, haha.«

Hvad skete der, da du forlod rummet?

»Det hele går super hurtigt. Det er næsten en lille forlængelse af ubehagelighederne.«

Tinus fortsætter:

Youtuber og influencer Melissa Bentsen. Foto: TV 2 Vis mere Youtuber og influencer Melissa Bentsen. Foto: TV 2

»Man laver et kort interview og pakker sine ting, og inden der er gået en halv time, sidder du i en taxa mod Odense banegård. Man bliver flået ud af universet og tilbage til virkeligheden, så da jeg ventede på toget, føltes det som om, at nogen havde voldtaget min sjæl, haha.«

Har du fået talt med de andre deltagere efterfølgende?

»Ork, ja vi har holdt nogle svedige fester hjemme hos mig, hvor vi har hængt i gardinerne og løst alle de knuder, der måtte være.«

Så du har fået talt ud med Melissa, om at hun ikke brugte sin daggert?

»Ja, men jeg måtte lige have en forklaring på det hele, haha.«

Hvad var det bedste ved at være med i 'Forræder?

»Udover at møde en masse dejlige mennesker, så passede det min krukkede røv helt vildt godt at blive indlogeret på et slot, hvor der var plads til at jeg kunne dingle rundt med alle mine kimonoer og pelse. Jeg har lært, at jeg burde bo på et slot.«

Hvad var det værste?

Tinus de Schunard med drag-kollegaen Jeppe Gammelby til Danish Rainbow Awards 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Tinus de Schunard med drag-kollegaen Jeppe Gammelby til Danish Rainbow Awards 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»At man ikke får lov til at sove om natten. Man må jo ikke kunne regne ud, hvem der er forrædere, så når de bliver lukket ud af deres værelser, bliver der råbt og larmet på gangene. Man er lige faldet i søvn efter at have prøvet at tænkt taktisk, og så bliver man vækket af det palaver. Det er jo psykisk tortur, haha.«

Tinus de Schunard er for tiden i gang med at skrive sin selvbiografi, som han håber på at kunne udgive til efteråret.

Derudover rejser han rundt med sit onemanshow, ligesom han håber at dukke op på tv i den nærmeste fremtid.

»Der ligger noget og lurer, men der er ikke afgjort noget endnu.«